В Британии у беременной вынули матку, чтобы удалить раковые клетки, а затем вернули обратно

Команда британских хирургов больницы Джона Редклиффа в Оксфорде провела уникальную операцию, чтобы спасти беременную с раком яичников. Во время операции матку вытащили, удалили раковые клетки, а затем вернули ребенка обратно.

История болезни

Как сообщает издание, 32-летняя женщина, по имени Люси, получила диагноз рака яичников на 12-й неделе беременности. На 20-й неделе группа из 15 врачей провела пятичасовую операцию по удалению раковых клеток на обоих яичниках за маткой.

Затем ее сына вернули Люси, и в конце января он “родился заново” весом примерно 2,8 кг.

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Врачи опасались, что если они будут ждать рождения ребенка, чтобы начать лечение опухоли Люси, рак, скорее всего, распространится и будет представлять опасность для ее жизни. Однако срок ее беременности был слишком большим, чтобы хирурги могли провести стандартную операцию.

Операция

Во время пятичасовой операции у Люси вытащили матку, в которой все еще находился ее будущий ребенок. Это позволило врачам обследовать и удалить раковые клетки на обоих яичниках позади матки.

Матка оставалась соединенной с маточной артерией для поддержания снабжения ребенка кровью и кислородом. Она также оставалась соединенной с левой фаллопиевой трубой и шейкой матки.

Двое членов команды держали матку Люси в руках во время всей процедуры. Ее завернули в теплый стерильный солевой раствор, чтобы имитировать пребывание внутри тела и поддерживать нужную температуру.

По информации, у Люси не было никаких симптомов до того, как у нее обнаружили рак яичников, и она сказала, что ей невероятно повезло, что ей поставили диагноз и назначили лечение.

Источник : ВВС

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