Поможет ли картошка терять вес: ученые развенчали распространенные мифы

Новое исследование американских ученых развенчивает распространенные мифы о картошке и доказывает, что правильно приготовленный овощ может помочь не только похудеть, но и даже улучшить чувствительность к инсулину.

Картошка вместо мяса или рыбы

Команда ученых провела исследование с участием людей с ожирением и инсулинорезистентностью.

В рамках эксперимента участники заменили 40% мяса или рыбы на вареную картошку с кожурой для повышения содержания клетчатки.

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Благодаря этому им удалось похудеть в среднем на 5,8 кг за восемь недель, улучшить показатели инсулинорезистентности и сохранить чувство сытости без сознательного ограничения калорий.

— Ограничение калорий часто не дает долговременных результатов из-за влияния внутренних процессов, — объясняет руководитель исследования Кандида Дж. Ребелло.

В чем секрет

Картошка имеет низкую энергетическую плотность — это означает, что благодаря высокому содержанию воды и резистентного крахмала она обеспечивает необходимое количество пищи без избытка калорий. Причем наиболее полезной была именно охлажденная вареная картошка.

Кроме того, картошка является важным источником калия, пищевых волокон и витаминов, необходимых для нормального функционирования организма.

Таким образом, несмотря на то, что картошку долгое время считали нездоровым продуктом из-за высокого содержания крахмала, исследование доказало: правильно приготовленный овощ не только не вредит, но и улучшает метаболические показатели людей с избыточным весом или диабетом II типа.

В дальнейшей работе ученые планируют исследовать влияние картофельной диеты на мышечную массу, так как это является важной составляющей чувствительности к инсулину.

Источник: SciTechDaily

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