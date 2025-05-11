Ученые обнаружили пользу для здоровья психики инъекций для похудения

Команда ученых из Бернского университета в Швейцарии в ходе исследования выяснила, что инъекции, подавляющие аппетит, также улучшают настроение, самочувствие и качество жизни больше, чем инсулин и другие противодиабетические препараты.

— Первоначально разработанные для больных диабетом, эти препараты изменили подход к лечению ожирения, и появляется все больше доказательств их более широкой пользы для здоровья, — говорится в сообщении.

Исследование

Исследование, представленное на Европейском конгрессе по ожирению в Малаге (Испания), также показало, что прививки для снижения веса безопасны и эффективны для взрослых, принимающих антипсихотики или антидепрессанты при тяжелых психических заболеваниях.

Как объяснили эксперты, препараты относятся к группе, известной как агонисты рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1), которые замедляют пищеварение и снижают аппетит.

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Результаты

Ученые обнаружили, что лечение препаратами, включающими семаглутид (продается как Ozempic или Wegovy), не было связано с ухудшением психического здоровья или повышенным риском новых психических заболеваний или госпитализаций в психиатрическую клинику.

— Эти препараты могут оказывать антидепрессивное и противотревожное действие из-за их противовоспалительных и антиоксидантных свойств, которые также могут помочь уменьшить нейровоспаление, — сказал ведущий автор Сигрид Брейт.

По его словам, полученные результаты особенно важны для людей с тяжелыми психическими расстройствами, у которых вероятность ожирения в три раза выше, чем у населения в целом.

Краткосрочное решение

Эксперты по психическому здоровью приветствовали результаты. Однако отметили, что хотя это исследование уколов для снижения веса является важным и многообещающим, такие лекарства являются лишь краткосрочным решением.

— Нужно больше инвестиций в поиск методов лечения, будь то новые лекарства или другие формы клинической поддержки, которые улучшают психические заболевания без беспокоящих побочных эффектов, — отмечают эксперты.

По их словам, инъекции для снижения веса следует применять только по назначению врача и в сочетании с его рекомендациями, а особое внимание следует уделять людям, подверженным риску расстройств пищевого поведения.

Источник : The Guardian

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