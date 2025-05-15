С начала эпидсезона от ОРВИ, гриппа и Covid-19 в Украине умерло 190 человек — Минздрав

В Министерстве здравоохранения Украины подвели итоги заболеваемости гриппом, ОРВИ и Covid-19 за минувшую неделю и за весь эпидсезон 2024/2025. Общий итог на последние семь дней — заболеваемость по стране продолжает снижаться.

Статистика недели

Сообщается, что за последнюю неделю мониторинга с 5 по 11 мая ОРВИ, гриппом и Covid-19 заболело 98 706 человек, из них 60 534 – дети. В больницы попали 2697 пациентов с осложнениями ОРВИ, из них 1636 детей. Все получили необходимую медицинскую помощь.

— По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 9,3%. В целом по стране заболеваемость ОРВИ, гриппом и Covid-19 на 43,3% меньше рассчитанного эпидпорога на 2024/2025 сезон, — говорится в сообщении.

Статистика по регионам

Как отметили в ведомстве, во всех регионах Украины пока не превышены уровни заболеваемости — зафиксирован предэпидемический уровень. Однако вирусы гриппа до сих пор циркулируют в 11 регионах страны.

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Пик заболеваемости ОРВИ, гриппом и Covid-19 этого эпидсезона был зафиксирован в феврале. В течение апреля и мая наблюдается постоянное уменьшение количества новых случаев.

Статистика эпидсезона

По данным Минздрава, с начала эпидсезона 2024/2025, с 30 сентября 2024 года по 11 мая 2025 года, ОРВИ переболел 4 530 421 человек. Это на 3,9% меньше аналогичного периода сезона 2023-2024 годов.

Подтверждено 21 236 случаев заболевания Covid-19 из общего числа заболевших ОРВИ. С начала эпидсезона в результате осложнений ОРВИ, гриппа и Covid-19 медики сообщили о 190 летальных исходах.

В ведомстве напомнили, что грипп начинается с резкого подъема температуры, а респираторные симптомы – кашель, затрудненное дыхание, выделение слизи и боль в горле – добавляются впоследствии. Тогда как Covid-19 начинается наоборот с респираторных симптомов.

Источник : Минздрав

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