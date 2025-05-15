Від початку епідсезону від ГРВІ, грипу та Covid-19 в Україні померло 190 осіб — МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я України підбили підсумки захворюваності на грип, ГРВІ та Covid-19 за минулий тиждень і за весь епідсезон 2024/2025. Загальний підсумок на останні сім днів – захворюваність у країні продовжує знижуватися.

Статистика тижня

Повідомляється, що за останній тиждень моніторингу з 5 до 11 травня на ГРВІ, грип та Covid-19 захворіло 98 706 осіб, із них 60 534 – діти. До лікарень потрапили 2697 пацієнтів з ускладненнями ГРВІ, з них 1636 дітей. Усі отримали необхідну медичну допомогу.

– Порівняно з попереднім тижнем захворюваність знизилася на 9,3%. Загалом по країні захворюваність на ГРВІ, грип та Covid-19 на 43,3% менша за розрахований епідпоріг на 2024/2025 сезон, – ідеться в повідомленні.

Статистика по регіонах

Як зазначили у відомстві, в усіх регіонах України поки що не перевищено рівня захворюваності – зафіксовано передепідемічний рівень. Однак віруси грипу досі циркулюють у 11 регіонах країни.

Зараз дивляться

Пік захворюваності на ГРВІ, грип та Covid-19 цього епідсезону було зафіксовано в лютому. Протягом квітня і травня спостерігається постійне зменшення кількості нових випадків.

Статистика епідсезону

За даними МОЗ, від початку епідсезону 2024/2025, з 30 вересня 2024 року до 11 травня 2025 року, на ГРВІ перехворіла 4 530 421 особа. Це на 3,9% менше за аналогічний період сезону 2023-2024 років.

Підтверджено 21 236 випадків захворювання на Covid-19 із загальної кількості хворих на ГРВІ. Від початку епідсезону внаслідок ускладнень ГРВІ, грипу та Covid-19 медики повідомили про 190 летальних випадків.

У відомстві нагадали, що грип починається з різкого підйому температури, а респіраторні симптоми – кашель, утруднене дихання, виділення слизу та біль у горлі – додаються згодом. Тоді як Covid-19 починається навпаки з респіраторних симптомів.

Джерело : МОЗ

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