Ученые назвали два фактора, увеличивающие риск рака молочной железы

Роды до 25 лет и сокращение периода кормления грудью повышают риск агрессивного рака молочной железы — результаты исследования, опубликованного в журнале npj Breast Cancer.

Факторы риска онкозаболевания

Чтобы узнать, что чаще всего провоцирует онкоболезнь, группа исследователей Йельской медицинской школы проанализировала данные женщин разной расы.

Оказалось, что грудное вскармливание менее шести месяцев повышает риск развития рака на 12% у белых женщин и на 15% у чернокожих.

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Возраст первых родов до 25 лет также мог в значительной степени спровоцировать развитие онкозаболевания.

— Повышение осведомленности о роли грудного вскармливания и сдерживание компаний, продвигающих детские смеси, могут снизить риск развития этого агрессивного вида рака, — указано в публикации.

Рак молочной железы в Украине

Рак молочной железы — это один из самых распространенных видов рака среди женщин во всем мире.

По данным Национального канцер-реестра, ежегодно в Украине диагностируют около 15 тыс. новых случаев.

Специалисты напоминают, что регулярные обследования, включая маммографию, могут выявить рак на ранних стадиях, когда лечение является наиболее эффективным.

В Украине маммография является бесплатной медицинской услугой в учреждениях, которые сотрудничают с НСЗУ и имеют соответствующий пакет.

Для этого нужно электронное направление от семейного врача или врача вторичного звена.

Более подробную информацию о диагностике, прохождении маммографии, национальных протоколах лечения рака молочной железы можно найти с помощью чат-бота Лікуйся.

Источники: HealthDay, Минздрав

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