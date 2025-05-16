Учені назвали два фактори, що збільшують ризик раку молочної залози

Пологи до 25 років та скорочення періоду годування грудьми підвищують ризик агресивного раку молочної залози — результати дослідження, опублікованого в журналі npj Breast Cancer.

Фактори ризику онкохвороби

Щоб дізнатися, що найчастіше провокує онкохворобу, група дослідників Єльської медичної школи проаналізувала дані жінок різної раси.

Виявилось, що грудне вигодовування менше шести місяців підвищує ризик розвитку раку на 12% у білих жінок і на 15% у чорношкірих.

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Вік перших пологів до 25 років також міг у значній мірі спровокувати розвиток онкохвороби.

— Підвищення обізнаності про роль грудного вигодовування і стримування компаній, які просувають дитячі суміші, можуть знизити ризик розвитку цього агресивного виду раку, — зазначено в публікації.

Рак молочної залози в Україні

Рак молочної залози — це один із найпоширеніших видів раку серед жінок у всьому світі.

За даними Національного канцер-реєстру, щороку в Україні діагностують близько 15 тис. нових випадків.

Фахівці нагадують, що регулярні обстеження, зокрема мамографія, можуть виявити рак на ранніх стадіях, коли лікування є найбільш ефективним.

В Україні мамографія є безоплатною медичною послугою в закладах, які співпрацюють з НСЗУ та мають відповідний пакет. Для цього потрібне електронне направлення від сімейного лікаря чи лікаря вторинної ланки.

Більш детальну інформацію про діагностику, проходження мамографії, національні протоколи лікування раку молочної залози можна знайти за допомогою чат-боту Лікуйся.

Джерела: HealthDay, МОЗ

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