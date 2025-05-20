С начала года в Украине резко возрос спрос на лекарства от расстройств психики — Минздрав

За четыре месяца текущего года врачи в Украине выписали более 147 тыс. е-рецептов на препараты для лечения расстройств психики, поведения и эпилепсии. Это почти половина всего показателя 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Какие препараты выписывают чаще всего

В ведомстве также отметили, что 85% выписанных электронных рецептов уже погашены.

По подсчетам Минздрава, согласно такой динамике, почти тысяча человек ежедневно получают шанс на более стабильное здоровье и более качественную жизнь.

Сейчас смотрят

Получить такие препараты можно бесплатно или с частичной доплатой благодаря программе Доступні ліки. В рамках государственной программы доступны 20 международных названий препаратов, охватывающих 132 торговых названия.

Их применяют для лечения:

шизофрении;

депрессии;

тревожных расстройств;

биполярного аффективного расстройства;

эпилепсии;

ПТСР, фобий, психозов.

В прошлом году в программу добавили современные антидепрессанты (эсциталопрам, сертралин, пароксетин), новейшие антипсихотики (кветиапин, оланзапин, арипипразол), противосудорожные средства (леветирацетам, фенобарбитал) и другие.

В Минзидраве напомнили, что первоначальный рецепт на лекарства указанного направленя выписывает психиатр при принятии индивидуального плана лечения. Повторные рецепты могут выдавать семейные врачи, терапевты или педиатры.

Источник : Минздрав

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.