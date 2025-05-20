Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Эксперты назвали фразу из двух слов, которая может быть ранним признаком деменции
Буданов рассказал, чем обернется для РФ отказ Путина от встречи с Зеленским
Кто покинул МастерШеф 15 в 12-м выпуске после прыжка в прошлое
При отражении вражеской атаки с F-16 была потеряна связь: пилот катапультировался
Виктория Яснопольская, журналист раздела Медицина

С начала года в Украине резко возрос спрос на лекарства от расстройств психики — Минздрав

ліки від розладів психіки
Фото: Pixabay

За четыре месяца текущего года врачи в Украине выписали более 147 тыс. е-рецептов на препараты для лечения расстройств психики, поведения и эпилепсии. Это почти половина всего показателя 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Какие препараты выписывают чаще всего

В ведомстве также отметили, что 85% выписанных электронных рецептов уже погашены.

По подсчетам Минздрава, согласно такой динамике, почти тысяча человек ежедневно получают шанс на более стабильное здоровье и более качественную жизнь.

Сейчас смотрят

Получить такие препараты можно бесплатно или с частичной доплатой благодаря программе Доступні ліки. В рамках государственной программы доступны 20 международных названий препаратов, охватывающих 132 торговых названия.

Их применяют для лечения:

  • шизофрении;
  • депрессии;
  • тревожных расстройств;
  • биполярного аффективного расстройства;
  • эпилепсии;
  • ПТСР, фобий, психозов.

В прошлом году в программу добавили современные антидепрессанты (эсциталопрам, сертралин, пароксетин), новейшие антипсихотики (кветиапин, оланзапин, арипипразол), противосудорожные средства (леветирацетам, фенобарбитал) и другие.

В Минзидраве напомнили, что первоначальный рецепт на лекарства указанного направленя выписывает психиатр при принятии индивидуального плана лечения. Повторные рецепты могут выдавать семейные врачи, терапевты или педиатры.

Читайте также
В Украину поступило более 100 тыс. доз вакцины для детей против гепатита B — Минздрав
вакцини проти гепатиту В для дітей

Источник: Минздрав
Доступні ліки, Ліки, психічні розлади, статистика
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь