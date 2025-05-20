Від початку року в Україні різко зріс попит на ліки від розладів психіки — МОЗ

За чотири місяці поточного року лікарі в Україні виписали понад 147 тис. е-рецептів на препарати для лікування розладів психіки, поведінки та епілепсії. Це майже половина всього показника 2024 року. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Які препарати виписують найчастіше

У відомстві також зазначили, що 85% виписаних електронних рецептів уже погашено.

За підрахунками МОЗ, згідно з такою динамікою, майже тисяча людей щодня отримують шанс на більш стабільне здоров’я та якісніше життя.

Зараз дивляться

Отримати такі препарати можна безоплатно або з частковою доплатою завдяки програмі Доступні ліки. У межах державної програми доступні 20 міжнародних назв препаратів, що охоплюють 132 торгові назви.

Їх застосовують для лікування:

шизофренії;

депресії;

тривожних розладів;

біполярного афективного розладу;

епілепсії;

ПТСР, фобій, психозів.

Торік до програми додали сучасні антидепресанти (есциталопрам, сертралін, пароксетин), новітні антипсихотики (кветіапін, оланзапін, арипіпразол), протисудомні засоби (леветирацетам, фенобарбітал) та інші.

У МОЗ нагадали, що початковий рецепт на ліки зазначеного напряму виписує психіатр під час ухвалення індивідуального плану лікування. Повторні рецепти можуть видавати сімейні лікарі, терапевти або педіатри.

Джерело : МОЗ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.