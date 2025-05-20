Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Пережила Голодомор, Другу світову та радянщину – померла мовознавиця Марія Плющ
Експерти назвали фразу з двох слів, яка може бути ранньою ознакою деменції
Буданов розповів, чим обернеться для РФ відмова Путіна від зустрічі з Зеленським
Хто покинув МастерШеф 15 в 12-му випуску після стрибка в минуле
Під час відбиття ворожої атаки з F-16 було втрачено звʼязок: пілот катапультувався
Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Медицина

Від початку року в Україні різко зріс попит на ліки від розладів психіки — МОЗ

ліки від розладів психіки
Фото: Pixabay

За чотири місяці поточного року лікарі в Україні виписали понад 147 тис. е-рецептів на препарати для лікування розладів психіки, поведінки та епілепсії. Це майже половина всього показника 2024 року. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Які препарати виписують найчастіше

У відомстві також зазначили, що 85% виписаних електронних рецептів уже погашено.

За підрахунками МОЗ, згідно з такою динамікою, майже тисяча людей щодня отримують шанс на більш стабільне здоров’я та якісніше життя.

Зараз дивляться

Отримати такі препарати можна безоплатно або з частковою доплатою завдяки програмі Доступні ліки. У межах державної програми доступні 20 міжнародних назв препаратів, що охоплюють 132 торгові назви.

Їх застосовують для лікування:

  • шизофренії;
  • депресії;
  • тривожних розладів;
  • біполярного афективного розладу;
  • епілепсії;
  • ПТСР, фобій, психозів.

Торік до програми додали сучасні антидепресанти (есциталопрам, сертралін, пароксетин), новітні антипсихотики (кветіапін, оланзапін, арипіпразол), протисудомні засоби (леветирацетам, фенобарбітал) та інші.

У МОЗ нагадали, що початковий рецепт на ліки зазначеного напряму виписує психіатр під час ухвалення індивідуального плану лікування. Повторні рецепти можуть видавати сімейні лікарі, терапевти або педіатри.

Читайте також
Хто зі статусом інвалідності має пройти повторний огляд із квітня 2025: пояснення МОЗ
підтвердження статусу інвалідності

Джерело: МОЗ
Доступні ліки, Ліки, психічні розлади, статистика
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь