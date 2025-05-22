Передается ли деменция по наследству: эксперт дала четкий ответ

Дипломированный психолог из Университета Саутгемптона, посвятившая годы изучению деменции и старения, Келлин Ли объяснила, можно ли унаследовать снижение когнитивных способностей от родителей.

В недавнем посте в социальных сетях эксперт ответила на вопрос одного из своих подписчиков о потенциальной связи между снижением когнитивных способностей и здоровьем семьи.

— Исследования не показывают, что в случае с более распространенными типами деменции, такими как болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция, похоже, нет таких наследственных связей, как в случае с более редкими типами деменции, — объяснила психолог.

Ранняя деменция

Точка зрения Ли совпадает с позицией Общества по борьбе с болезнью Альцгеймера, которое признает, что, хотя большинство случаев деменции не являются наследственными, однако определенные мутации генов могут играть роль в небольшой подгруппе случаев.

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По словам экспертов, это обычно включает болезнь Хантингтона, семейную прионную болезнь и семейную болезнь Альцгеймера, причем последнюю часто называют деменцией молодого возраста. И болезнь Хантингтона, и семейная прионная болезнь имеют 50/50 шансов наследования из-за наличия единственного дефектного доминантного гена.

— Хорошая новость в том, что подобные виды деменции встречаются очень редко. В целом, чем раньше у человека развивается болезнь Альцгеймера, тем больше вероятность того, что она вызвана дефектным унаследованным геном, — утверждается в рекомендациях Общества Альцгеймера.

Другими словам, в действительно редких случаях, когда у человека в возрасте 30–40 лет развивается болезнь Альцгеймера, это почти всегда происходит из-за дефектного гена. В более типичных случаях деменции гены играют лишь незначительную роль среди многих других характеристик.

Источник: Express

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