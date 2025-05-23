Вспышка гепатита А: в Киевводоканале объяснили, могла ли быть причиной водопроводная вода

Информация о вспышке гепатита А в Соломенском районе из-за загрязненной воды не соответствует действительности. Качество воды соответствует нормам, отклонений не зафиксировано. Однако возможной причиной могло стать загрязнение внутридомовых водопроводных сетей.

Об этом рассказали специалисты Киевводоканала.

Безопасность воды из крана

По словам специалистов, по результатам лабораторных исследований, отклонений от нормативных показателей не зафиксировано. Это подтверждают не только лаборатории Киевводоканала, но и результаты исследований Киевского городского центра контроля и профилактики болезней.

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Контроль воды

Отмечается, что в системе централизованного водоснабжения столицы питьевая вода находится под постоянным круглосуточным контролем. Ежедневно качество питьевой воды контролируется на всех этапах ее подготовки, по всей технологической цепи:

на очистных сооружениях, перед подачей в распределительную сеть Днепровской и Деснянской водопроводных станций Киевводоканала;

на насосных станциях и непосредственно в распределительной водопроводной сети.

Внутридомовые сети

По словам представителей Киевводоканала, качество питьевой воды в контрольных точках водопроводных сетей Киева, в том числе Соломенского района, в течение 2025 года по микробиологическим, санитарно-токсикологическим, органолептическим и физико-химическим показателям соответствует действующим нормативным требованиям.

— Но стоит помнить, что качество воды может ухудшаться из-за вторичного загрязнения именно в сетях внутри дома, которые на балансе Киевводоканала не находятся и, соответственно, предприятием не обслуживаются, — отметили на предприятии.

За состояние водопроводных сетей, проходящих в технических подвалах и к которым присоединены внутридомовые сети, отвечают юридические и физические лица, у которых они находятся в собственности или пользовании.

Балансодержателям жилых домов рекомендуется регулярно осуществлять промывку внутридомовых сетей, чтобы избегать таких вторичных загрязнений.

Источник: Киевводоканал

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