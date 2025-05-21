Гепатит А в Киеве: специалисты озвучили вероятную причину вспышки
Специалисты считают, что причиной вспышки вирусного гепатита А в Соломенском районе столицы является загрязненная вода.
Вспышка гепатита А в Киеве
По состоянию на 21 мая, вирус уже поразил 76 человек, из которых 35 — дети. Почти полсотни пациентов находятся в больницах.
По словам Сергея Чумака, генерального директора Киевского городского центра контроля и профилактики болезней, в образцах воды из водопровода обнаружили повышенный уровень аммиака и пониженную концентрацию хлора. Это может свидетельствовать о нарушениях в системе водоснабжения.
Бесплатное обследование населения
Хотя сейчас вода соответствует санитарным нормам, в микрорайоне проводятся ежедневные лабораторные исследования.
Эксперты вместе с районной администрацией уже запланировали проверку всей водопроводной сети, а также питания в школах, поскольку все заболевшие дети получали обеды от одного подрядчика.
На запрос Укринформа Киевский центр контроля и профилактики болезней сообщил, что в районе уже организовано бесплатное лабораторное обследование населения.
Проведено выездное тестирование почти 700 жителей района — 15 из них получили положительный результат на гепатит А.
В случае ухудшения эпидемиологической ситуации планируется открытие дополнительных мобильных пунктов для тестирования на вирус.
Медики отмечают: при первых симптомах — тошноте, общей слабости, боли в животе или пожелтении кожи — следует немедленно обратиться к врачу.
Своевременная диагностика поможет избежать осложнений и остановить распространение инфекции.