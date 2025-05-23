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Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Медицина
3 хв.

Спалах гепатиту А: у Київводоканалі пояснили, чи могла бути причиною водопровідна вода

Київводоканал про якість води
Фото: Pixabay

Інформація щодо спалаху гепатиту А в Солом’янському районі через забруднену воду не відповідає дійсності. Якість води відповідає нормам, відхилень не зафіксовано. Однак можливою причиною могло стати забруднення внутрішньобудинкових водопровідних мереж.

Про це розповіли фахівці Київводоканалу.

Безпека води з крана

За словами фахівців, за результатами лабораторних досліджень, відхилень від нормативних показників не зафіксовано. Це підтверджують не тільки лабораторії Київводоканалу, а й результати досліджень Київського міського центру контролю та профілактики хвороб.

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Контроль води

Зазначається, що в системі централізованого водопостачання столиці питна вода перебуває під постійним цілодобовим контролем. Щодня якість питної води контролюється на всіх етапах її підготовки, по всьому технологічному ланцюгу:

  • на очисних спорудах, перед поданням в розподільчу мережу Дніпровської та Деснянської водопровідних станцій Київводоканалу;
  • на насосних станціях та безпосередньо в розподільчій водопровідній мережі.

Внутрішньобудинкові мережі

За словами представників Київводоканалу, якість питної води в контрольних точках водопровідних мереж Києва, зокрема Солом’янського району, протягом 2025 року за мікробіологічними, санітарно-токсикологічними, органолептичними та фізико-хімічними показниками відповідає чинним нормативним вимогам.

– Але варто пам’ятати, що якість води може погіршуватися через вторинне забруднення саме в мережах усередині будинку, які на балансі Київводоканалу не перебувають і, відповідно, підприємством не обслуговуються, – зазначили на підприємстві.

За стан водопровідних мереж, що проходять у технічних підвалах та до яких приєднані внутрішньобудинкові мережі, відповідають юридичні та фізичні особи, у яких вони перебувають у власності або користуванні.

Балансоутримувачам житлових будинків рекомендується регулярно здійснювати промивку внутрішньобудинкових мереж, щоб уникати таких вторинних забруднень.

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Джерело: Київводоканал

Гепатит, Київводоканал, питна вода
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