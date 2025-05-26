Всего три ночи плохого сна могут нанести серьезный вред здоровью сердца — исследование

Команда ученых из Уппсальского университета в Швеции в ходе исследования обнаружила, что всего три ночи ограниченного сна, около четырех часов, вызывают изменения в крови, связанные с более высоким риском сердечных заболеваний.

Воспалительные белки

Ученые изучили воспалительные белки в крови. Это молекулы, которые организм вырабатывает, когда он находится в состоянии стресса или борется с болезнью.

Когда эти белки остаются высокими в течение длительного времени, они могут повредить кровеносные сосуды и повысить риск таких проблем, как сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца и мерцательная аритмия (нерегулярное сердцебиение).

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Исследование

В исследовании приняли участие 16 здоровых молодых мужчин, которые провели несколько дней в лаборатории, где тщательно контролировалось все: от их питания до уровня активности и воздействия света.

Участники следовали двум режимам: три ночи нормального сна (8,5 часов) и три ночи ограничения сна (4,25 часа). После каждой фазы сна мужчины выполняли короткую высокоинтенсивную тренировку на велосипеде, а их кровь проверялась до и после.

Результаты

Ученые измерили почти 90 различных белков в образцах крови. Они обнаружили, что лишение сна вызвало явный рост воспалительных маркеров, связанных с сердечными заболеваниями.

И хотя физические упражнения обычно повышают уровень здоровых белков, таких как интерлейкин-6 и BDNF (которые поддерживают здоровье мозга и сердца), эти реакции были слабее после плохого сна.

Даже молодые люди

Поразительно, но изменения произошли даже у молодых, здоровых взрослых всего после нескольких ночей плохого сна.

— Это вызывает беспокойство, учитывая, насколько часто взрослые время от времени испытывают плохой сон — и примерно каждый четвертый человек работает посменно, что нарушает режим сна, — говорится в сообщении.

Исследователи также обнаружили, что время суток, когда брали кровь, имело значение: уровень белка варьировался между утром и вечером, и еще больше, когда сон был ограничен. Это говорит о том, что сон влияет не только на то, что находится в вашей крови, но и на то, когда эти изменения наиболее заметны.

Хотя современная жизнь часто побуждает нас жертвовать сном ради производительности, общения или времени перед экраном, подобные исследования напоминают нам, что организм ведет счет — тихо, химически и бескомпромиссно, резюмируют ученые.

Фото: Владимир Когут

Источник : MedicalXpress

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