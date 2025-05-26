Лише три ночі поганого сну можуть завдати серйозної шкоди здоров’ю серця — дослідження

Команда вчених з Уппсальського університету у Швеції під час дослідження виявила, що лише три ночі обмеженого сну, близько чотирьох годин, спричиняють зміни в крові, пов’язані з більш високим ризиком серцевих захворювань.

Запальні білки

Вчені вивчили запальні білки в крові. Це молекули, які організм виробляє, коли він перебуває в стані стресу або бореться з хворобою.

Коли ці білки залишаються високими протягом тривалого часу, вони можуть пошкодити кровоносні судини і підвищити ризик таких проблем, як серцева недостатність, ішемічна хвороба серця та миготлива аритмія (нерегулярне серцебиття).

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Дослідження

У дослідженні взяли участь 16 здорових молодих чоловіків, які провели кілька днів у лабораторії, де ретельно контролювалося все: від їхнього харчування до рівня активності та впливу світла.

Учасники дотримувалися двох режимів: три ночі нормального сну (8,5 годин) і три ночі обмеження сну (4,25 години). Після кожної фази сну чоловіки виконували коротке високоінтенсивне тренування на велосипеді, а їхню кров перевіряли до і після.

Результати

Вчені виміряли майже 90 різних білків у зразках крові. Вони виявили, що позбавлення сну викликало явне зростання запальних маркерів, пов’язаних із серцевими захворюваннями.

І хоча фізичні вправи зазвичай підвищують рівень здорових білків, таких як інтерлейкін-6 і BDNF (які підтримують здоров’я мозку і серця), ці реакції були слабкішими після поганого сну.

Навіть молоді люди

Вражаюче, але зміни відбулися навіть у молодих, здорових дорослих лише після кількох ночей поганого сну.

– Це викликає занепокоєння з огляду на те, наскільки часто дорослі час від часу відчувають поганий сон – і приблизно кожна четверта людина працює позмінно, що порушує режим сну, – йдеться в повідомленні.

Дослідники також виявили, що час доби, коли брали кров, мав значення: рівень білка варіювався між ранку та вечора і ще більше, коли сон був обмежений. Це свідчить про те, що сон впливає не тільки на те, що у вашій крові, а й на те, коли ці зміни найбільш помітні.

Хоча сучасне життя часто спонукає нас жертвувати сном заради продуктивності, спілкування або часу перед екраном, подібні дослідження нагадують нам, що організм веде рахунок – тихо, хімічно і безкомпромісно, резюмують учені.

Фото: Володимир Когут

Джерело : MedicalXpress

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