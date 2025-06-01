Ученые выяснили, как рождение ребенка влияет на удовлетворенность жизнью

Команда ученых кафедры социологии и социальной психологии Кельнского университета в ходе исследования выяснила, что рождение детей придает смысл жизни. Однако удовлетворенность жизнью снижается, особенно у женщин. Наиболее довольные родители живут в скандинавских странах.

Отмечается, что целью научного эксперимента было изучение двух основных компонентов благополучия взрослых, имеющих и не имеющих детей: удовлетворенность жизнью и наполненность смыслом. Отчет опубликован в мае 2025 года в журнале Journal of Marriage and Family, а также на сайте университета.

Дети и понятие “хорошей жизни”

Делает ли наличие детей жизнь лучше, во многом зависит от того, как определять “хорошую жизнь” и какие аспекты благополучия родителей учитывать. Удовлетворенность жизнью и восприятие того, что жизнь имеет смысл – критических измерения “хорошей жизни” – могут давать совершенно разные результаты.

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— Люди, у которых есть дети, чаще чувствуют, что их собственная жизнь значима и ценна, — говорится в исследовании.

Появление нового смысла в жизни, предполагающего ощущение цели и признание того, что твои действия способствуют созданию чего-то большего, чем ты сам, отметили родители обоих полов, статей, национальностей и социальных статусов.

Фактор социального статуса

Что касается удовлетворенности жизнью, то здесь ситуация не столь однозначна. Кто более доволен – родители или бездетные – зависит от социальной ситуации, национальной принадлежности, пола и социально-экономического статуса.

К примеру, матери с низким социально-экономическим статусом гораздо менее довольны своей жизнью, чем бездетные женщины в том же социальном положении.

Позитивный опыт Скандинавии

В скандинавских странах дети дарят родителям не только больше смысла в жизни, но и большее удовольствие.

Однако родители, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях, чаще чувствуют себя менее удовлетворенными. Речь идет прежде всего о родителях-одиночках (особенно женщин) и очень молодых женщинах с низким уровнем образования или тех, кто живет в странах, где трудно организовать уход за детьми.

Однако, в скандинавских странах различия между социальными группами выражены гораздо меньше, что, в свою очередь, влияет на разницу в удовлетворенности жизнью между родителями и бездетными – она минимальна.

Уход за детьми, выплаты родителям и отпуск по уходу за ребенком – эти аспекты семейной политики развиты в скандинавских странах очень хорошо. По мнению социологов, здесь дети рассматриваются не как “личная проблема родителей”, а как задача, которую нужно решать сообща.

В целом, как отмечается в исследовании, страны Северной Европы служат примером того, что когда людям предоставляются благоприятные условия, рождение детей может повысить как смысл, так и удовлетворенность жизнью, способствуя тем самым “хорошей жизни”.

Источник : Deutsche Welle

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