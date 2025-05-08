Дети, которые начали поздно ходить, могут лучше учиться в школе — исследование

Исследование, проведенное британскими учеными в университетах Суррея, Эссекса и Лондона, показало, что генетика объясняет примерно четверть различий между детьми, делающими первые шаги.

— Дети, которым требуется больше времени, чтобы сделать первые шаги, могут лучше учиться в школе, — говорится в сообщении.

Связь с генетикой

В ходе исследования, опубликованного в журнале Nature Human Behaviour, ученые проанализировали генетическую информацию более 70 000 младенцев, выявив 11 генетических маркеров, которые влияют на то, когда дети начинают ходить.

Выяснилось, что возраст, в котором дети делают первые шаги, тесно связан с их генетической структурой. Другими словами, есть прямая связь между поздним началом ходьбы и более высокими образовательными достижениями.

Сейчас смотрят

Это говорит о том, что ген, который влияет на то, когда ребенок начинает ходить, может определять, насколько хорошо он будет учиться в школе.

Синдром СДВГ

В исследовании также говорится, что вероятность развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) может быть снижена за счет позднего начала ходьбы.

— Мы изучили сотни тысяч генетических различий, которые распространены в популяции. Мы видим, что генетические различия, которые позже влияют на ходьбу, также влияют на более высокий уровень образования и меньшую вероятность СДВГ, — заявила профессор психологии и генетики в Университете Суррея Анжелика Рональд.

По ее словам, это первое генетическое исследование поведения младенцев в таком масштабе и первое исследование того, когда дети начинают ходить.

Время идти

Где-то между восемью и 24 месяцами дети, как правило, начинают ходить, а большинство малышей, скорее всего, будут ходить самостоятельно в 18 месяцев. Более длительный период может начать вызывать беспокойство у родителей.

Ученые отметили, что до сих пор не было понимания, что является причиной столь значительных различий между детьми, когда они делают свой первый шаг.

Источник: Express

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.