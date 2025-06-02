Врач назвал продукты, которые помогут похудеть не хуже, чем Ozempic

Врач общей практики и известный в Британии телеведущий Амир Хан рассказал о продуктах, которые он рекомендует своим пациентам, желающим похудеть, поскольку они обладают природными свойствами Ozempic.

Продукты для похудения

На первое место Амир Хан поставил яйца, которые стимулируют выработку того же гормона, подавляющего голод, что и популярные уколы для похудения.

В видео, размещенном на его странице в Instagram, где у него почти 650 тыс. подписчиков, Хан сказал, что такой же эффект оказывают орехи, такие как миндаль, фисташки и грецкие орехи, оливковое масло, а также продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как овес, ячмень и цельная пшеница.

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— Именно такие продукты я рекомендую своим пациентам, страдающим диабетом II типа. Но нам всем не помешало бы есть их побольше, — отметил эксперт.

Гормон сытости

Объясняя, как работает гормон сытости, называемый ГПП-1, врач сказал, что он замедляет скорость опорожнения желудка, что позволяет нам дольше чувствовать сытость и контролировать аппетит и потребление пищи.

Кроме этого, гормон ГПП-1 стимулирует поджелудочную железу вырабатывать инсулин, который снижает уровень сахара в крови. Он также останавливает выработку другого гормона, глюкагона, который может повышать уровень сахара в крови.

В частности, известно, что богатый белком яичный белок и клетчатка в орехах и овсе стимулируют высвобождение ГПП-1 в кишечнике, пояснил медик.

Что касается оливкового масла, то, по словам Хана, исследования показывают, что мононенасыщенные жиры, такие как оливковое масло, лучше стимулируют выработку ГПП-1, чем насыщенные жиры, которые содержатся в сливочном масле.

Употребление трех овощей

Эксперт также рекомендовал увеличить потребление трех овощей, поскольку они подавляют голод.

К ним относятся брюссельская капуста, брокколи и морковь, которые заставляют бактерии в нашем кишечнике расщеплять клетчатку на короткоцепочечные жирные кислоты.

— Они могут давать сигнал особым клеткам в нашем кишечнике высвобождать GLP-1 в кровоток, — объяснил врач.

Источник : Daily Mail

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