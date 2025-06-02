Лікар назвав продукти, які допоможуть схуднути не гірше, ніж Ozempic

Лікар загальної практики і відомий у Британії телеведучий Амір Хан розповів про продукти, які він рекомендує своїм пацієнтам, що бажають схуднути, оскільки вони мають природні властивості Ozempic.

Продукти для схуднення

На перше місце Амір Хан поставив яйця, які стимулюють вироблення того ж гормону, що пригнічує голод, що і популярні уколи для схуднення.

У відео, розміщеному на його сторінці в Instagram, де у нього майже 650 тис. підписників, Хан сказав, що такий же ефект мають горіхи, такі як мигдаль, фісташки і волоські горіхи, оливкова олія, а також продукти з високим вмістом клітковини, такі як овес, ячмінь і цільна пшениця.

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– Саме такі продукти я рекомендую своїм пацієнтам, які страждають на діабет II типу. Але нам усім не завадило б їсти їх побільше, – зазначив експерт.

Гормон ситості

Пояснюючи, як працює гормон ситості, який називається ГПП-1, лікар сказав, що він уповільнює швидкість спорожнення шлунка, що дає нам змогу довше відчувати ситість і контролювати апетит та споживання їжі.

Крім цього, гормон ГПП-1 стимулює підшлункову залозу виробляти інсулін, який знижує рівень цукру в крові. Він також зупиняє вироблення іншого гормону, глюкагону, який може підвищувати рівень цукру в крові.

Зокрема, відомо, що багатий білком яєчний білок і клітковина в горіхах і вівсі стимулюють вивільнення ГПП-1 в кишківнику, пояснив медик.

Щодо оливкової олії, то, за словами Хана, дослідження показують, що мононенасичені жири, такі як оливкова олія, краще стимулюють вироблення ГПП-1, ніж насичені жири, які містяться у вершковому маслі.

Споживання трьох овочів

Експерт також рекомендував збільшити споживання трьох овочів, оскільки вони пригнічують голод.

До них належать брюссельська капуста, броколі та морква, які змушують бактерії в нашому кишківнику розщеплювати клітковину на коротколанцюгові жирні кислоти.

– Вони можуть давати сигнал особливим клітинам в нашому кишківнику вивільняти GLP-1 у кровотік, – пояснив лікар.

Джерело : Daily Mail

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