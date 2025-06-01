Чем полезен консервированный тунец и почему диетологи советуют включить его в рацион

Диетологи объяснили, почему не стоит игнорировать эти доступные рыбные консервы.

— Тунец богат белком, более постный, чем курица, говядина и свинина, а в жирных сортах содержатся омега-3 жирные кислоты, которые хорошо влияют на сердце и мозг. Тунец часто высоко ценится среди худеющих, — говорится в сообщении.

Консервированный или свежий

— Свежий тунец, как правило, содержит больше жира, а значит, и больше калорий, – говорит Бауке де Роос, профессор по питанию человека в Институте Роуэтта.

В 100 г свежего тунца содержится около 130 калорий и 1,5 г жира, тогда как в консервированном – около 110 калорий и 1 г жира. При этом благодаря высшему содержанию жира свежий тунец также содержит больше омега-3 жирных кислот и витамина D.

Польза для здоровья

Хотя свежий тунец обычно содержит больше омега-3, консервированный тунец в растительном масле может сохранять аналогичный уровень полезных жиров, хотя они будут истощаться в рассоле, отмечает профессор питания и пищевых наук Университета Рединга Гюнтер Кунле.

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Кроме того, следует иметь в виду, что консервированный тунец в оливковом масле содержит на 100 калорий и 11 г жира больше, а консервированный тунец в рассоле содержит чуть больше соли – 0,1 г.

— Консервированный тунец — отличный продукт для хранения, содержит много белка и является источником белка с низким содержанием жира, который можно использовать для приготовления быстрого и сбалансированного блюда, — говорит представитель Британской диетологической ассоциации Лисон Кларк.

Ни зкое содержание жира

Белок отвечает за поддержку, рост и восстановление костей, мышц и кожи, а также поддерживает функционирование иммунной системы.

Тунец содержит 25 г белка на 100 г продукта в банке или около 30 г на 100 г в свежем виде – это больше, чем в такой же порции курицы – 22 г или говядины – 21 г.

Еще одним преимуществом тунца является то, что он содержит гораздо меньше жира, чем другие продукты — около 1 г по сравнению с 3 г в курице и 10 г в говядине, что способствует здоровью сердца.

Витамины и минералы

— Тунец также является хорошим источником витамина D, витаминов B12, B3 и селена, – отмечает профессор де Роос.

Витамин D жизненно необходим для здоровья костей, зубов и мышц, но его сложно получить в достаточном количестве с едой. Однако 100 г тунца содержат до 70 % суточной нормы этого витамина.

Тунец также богат витаминами группы B и обеспечивает суточную норму витамина B12, который необходим для здоровья мозга, нервной системы и образования красных кровяных телец.

Дефицит этого витамина может привести к анемии, в результате которой организм производит аномальные эритроциты, которые не могут функционировать должным образом, говорит Кларк.

Это приводит к тому, что вы чувствуете себя совершенно разбитым – это может привести к сильной усталости и затуманившемуся сознанию.

Свежая рыба также богатым источником минерала селена: каждая порция весом 100 г содержит больше рекомендованной суточной нормы.

— Он участвует в синтезе глутатионпероксидазы, которая очень важна для иммунитета и настроения, – объясняет Кларк.

Помощь в похудении

В 100 г тунца содержится всего 110 калорий, что меньше, чем в том же количестве курицы – 115 калорий или говядины – 174 калории.

— Мы знаем, что белок очень хорошо насыщает, поэтому он помогает почувствовать сытость, не содержащие при этом много калорий, — говорит Кларк.

Это означает, что он может помочь избавиться от ощущения голода, которое приводит к перееданию.

При этом диетологи единогласны во мнении, что консервированный тунец нельзя есть часто и в больших количествах из-за содержания ртути и соли.

Источник : The Telegraph

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