Выявлен новый препарат от ожирения: ученые считают его наиболее эффективным

Новое исследование, опубликованное в журнале New England Journal of Medicine, показало, что тирзепатид снижает вес гораздо эффективнее, чем семиглутид.

Тирзепатид против семаглутида

В исследовании принял участие 751 человек с ожирением. После разделения на две группы в течение 72 недель первые получали тирзепатид, другие — семаглутид.

Анализ результатов исследования показал, что 32% участников, принимавших тирзепатид, достигли снижения массы тела по крайней мере на 25%, в то время как в группе семаглутида этот показатель составил только 16%.

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Это подтверждает предыдущие наблюдения. Исследователи объясняют это тем, что тирзепатид действует через двойной механизм, имитируя два гормона: GLP-1 и GIP, в результате чего уменьшается чувство голода, уровень глюкозы в крови и ускоряется сжигание жировых клеток.

Эффективное похудение

Потеря веса может быть сложной задачей для многих людей, и этот вопрос часто становится проблемой не только физического, но и психологического характера.

Ожирение и избыточный вес могут привести к серьезным проблемам, таким как диабет, сердечно-сосудистые заболевания и даже депрессия.

Поэтому медики подчеркивают важность здорового рациона, дефицита калорий и физической активности, которая приносит удовольствие, поскольку это поможет поддерживать мотивацию.

Например, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом с друзьями или участие в групповых фитнес-занятиях могут быть не только полезными, но и приятными.

Не менее важным является контроль за потреблением воды. Вода помогает поддерживать баланс и уменьшать чувство голода.

Консультация с врачом или диетологом может помочь разработать индивидуальный план, который будет учитывать основные потребности и цели пациента.

Таким образом потеря веса станет не только достижимой целью, но и путем к улучшению общего здоровья и качества жизни.

Источник: SciTechDaily

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