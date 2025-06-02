Виявлено новий препарат від ожиріння: учені вважають його найбільш ефективним

Нове дослідження, опубліковане в журналі New England Journal of Medicine, виявило, що тирзепатид знижує вагу набагато ефективніше за семиглутид.

Тирзепатид проти семаглутиду

У дослідженні взяв участь 751 учасник з ожирінням. Після поділу на дві групи, перші приймали тирзепатид протягом 72 тижнів, а другі – семаглутид.

Аналіз результатів дослідження показав, що 32% учасників, які приймали тирзепатид, досягли зниження маси тіла принаймні на 25%, у той час як у групі семаглутиду цей показник становив лише 16%.

Зараз дивляться

Це підтверджує попередні спостереження. Дослідники пояснюють це тим, що тирзепатид діє через подвійний механізм, імітуючи два гормони: GLP-1 та GIP, внаслідок чого зменшується відчуття голоду, рівень глюкози в крові та прискорюється спалювання жирових клітин.

Ефективне схуднення

Втрата ваги може бути складним завданням для багатьох людей, і це питання часто стає проблемою не лише фізичного, а й психологічного характеру.

Ожиріння та надмірна вага можуть призвести до серйозних проблем, як-от діабет, серцево-судинні захворювання та навіть депресія.

Тому медики наголошують на важливості здорового раціону, дефіциту калорій та фізичної активності, яка приносить задоволення, адже це допоможе підтримувати мотивацію.

Наприклад, прогулянки на свіжому повітрі, заняття спортом з друзями або участь у групових фітнес-заняттях можуть бути не лише корисними, а й приємними.

Не менш важливим є контроль за споживанням води. Вода допомагає підтримувати баланс та зменшити відчуття голоду.

Консультація з лікарем або дієтологом може допомогти розробити індивідуальний план, який враховуватиме основні потреби та цілі пацієнта.

Таким чином втрати вага стане не лише досяжною метою, а й шляхом до покращення загального здоров’я та якості життя.

Джерело: SciTechDaily

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