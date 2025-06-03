Определить Паркинсона по почерку: ученые создали специальную магнитную ручку
Команда ученых Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработала специальную магнитную ручку, которая по невидимым изменениям почерка может определить болезнь Паркинсона.
— Ручка с магнитными чернилами, которая улавливала изменения в почерке и движениях во время письма, смогла отличить пациентов с болезнью Паркинсона и здоровых добровольцев, — говорится в сообщении.
Если нет доступа к больницам
По словам ученых, такая система выявления болезни одновременно точнее привычных двигательных тестов и не нуждается в помощи медицинских работников, что важно для выявления болезни в регионах с ограниченным доступом к больницам.
Она позволит заблаговременно выявлять болезнь Паркинсона и начинать поддерживающую терапию, что важно для длительного сохранения самостоятельности пациентов.
Диагноз по почерку
Поскольку проявлениями болезни Паркинсона является тремор, скованность и замедление привычных движений, ученые разрабатывали систему, которая сможет выявлять менее заметные из этих проявлений.
Для этого они использовали ручку с магнитными чернилами, которые изменяют проводимость при контакте с поверхностью и посылают соответствующие электрические сигналы в самую ручку.
Далее исследователи применили модель машинного обучения, сравнивающую эти электрические сигналы от пациентов с болезнью Паркинсона и здоровых добровольцев.
Исследование
Участников исследования попросили нарисовать волны и спирали и написать что-нибудь на бумаге и в воздухе. На основе этого алгоритм отличил больных с точностью более 96%.
Хотя в исследовании была небольшая выборка, включавшая всего троих пациентов с болезнью Паркинсона, доступность технологии делает ее хорошим методом диагностики болезни.
В будущем ученые планируют провести исследования с участием большего количества пациентов с этим диагнозом и с разной интенсивностью симптомов.
Источник: nauka.ua