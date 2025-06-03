Визначити Паркінсона за почерком: вчені створили спеціальну магнітну ручку

Команда вчених Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі розробила спеціальну магнітну ручку, яка за невидимими змінами почерку може визначити хворобу Паркінсона.

– Ручка з магнітним чорнилом, яка вловлювала зміни в почерку і рухах під час письма, змогла відрізнити пацієнтів з хворобою Паркінсона і здорових добровольців, – йдеться в повідомленні.

Якщо немає доступу до лікарень

За словами вчених, така система виявлення хвороби одночасно точніша за звичні рухові тести і не потребує допомоги медичних працівників, що важливо для виявлення хвороби в регіонах з обмеженим доступом до лікарень.

Вона допоможе завчасно виявляти хворобу Паркінсона і починати підтримувальну терапію, що важливо для тривалого збереження самостійності пацієнтів.

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Діагноз за почерком

Оскільки проявами хвороби Паркінсона є тремор, скутість і уповільнення звичних рухів, вчені розробляли систему, яка зможе виявляти менш помітні з цих проявів.

Для цього вони використовували ручку з магнітним чорнилом, яке змінює провідність під час контакту з поверхнею і посилає відповідні електричні сигнали в саму ручку.

Далі дослідники застосували модель машинного навчання, що порівнює ці електричні сигнали від пацієнтів з хворобою Паркінсона і здорових добровольців.

Дослідження

Учасників дослідження попросили намалювати хвилі і спіралі і написати що-небудь на папері та в повітрі. На основі цього алгоритм відрізнив хворих з точністю більше 96%.

Хоча в дослідженні була невелика вибірка, що включала всього трьох пацієнтів із хворобою Паркінсона, доступність технології робить її хорошим методом діагностики хвороби.

У майбутньому вчені планують провести дослідження за участю більшої кількості пацієнтів з цим діагнозом і з різною інтенсивністю симптомів.

Джерело: nauka.ua

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