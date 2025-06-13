Половины случаев деменции можно было избежать: новое заявление ученых

Команда ученых Школы общественного здоровья университета Джонса Хопкинса в ходе исследования обнаружили причину, которая ответственна за половину случаев деменции. По словам ученых, результаты проливают свет на то, как можно значительно снизить риск развития деменции даже в преклонном возрасте.

— Почти половина случаев деменции можно было бы избежать, если контролировать артериальное давление, уровень сахара в крови и отказаться от курения — говорится в сообщении.

Ученые проанализировали данные 12 тыс. американцев в возрасте от 45 до 74 лет в течение 33 лет. Выяснилось, что около 44% случаев деменции связаны именно с такими состояниями, как гипертония, диабет и вредные привычки.

Влияние сосудов на деменцию

По словам экспертов, причина заключается в том, что атеросклеротические цереброваскулярные заболевания – совокупность расстройств, вызванных поражением мелких сосудов головного мозга, – могут привести к недостаточному снабжению кислородом клеток и, как следствие, к ухудшению работы мозга.

Сейчас смотрят

Особенно сложно то, что ранние симптомы деменции часто путают с обычными возрастными изменениями, а сосудистые нарушения часто сосуществуют с болезнью Альцгеймера.

Результаты исследования

Результаты оказались достаточно показательными: к 80 годам деменция, обусловленная сосудистыми факторами риска, развилась у 21,8% участников, которым в начале исследования было 45-54 года. Среди стартовавших в возрасте 55-64 года этот показатель вырос до 26,4%, а в группе 65-74 года – уже до 44%.

Интересно, что наибольшее влияние на сосудистое здоровье оказало у людей с низким врожденным риском болезни Альцгеймера – именно у них роль образа жизни была особенно ощутима.

Вывод исследователей однозначен: забота о сосудах и отказе от вредных привычек могут существенно отсрочить или даже предотвратить развитие деменции. Здоровый образ жизни – не просто модный тренд, а реальный путь сохранить ясность ума на долгие годы.

Источник: JAMA Neurology

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.