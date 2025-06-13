Половини випадків деменції можна було б уникнути: нова заява вчених

Команда вчених Школи громадського здоров’я університету Джонса Гопкінса під час дослідження виявила причину, яка відповідальна за половину випадків деменції. За словами вчених, результати проливають світло на те, як можна значно знизити ризик розвитку деменції навіть у похилому віці.

– Майже половини випадків деменції можна було б уникнути, якщо контролювати артеріальний тиск, рівень цукру в крові і відмовитися від куріння, – йдеться в повідомленні.

Вчені проаналізували дані 12 тис. американців у віці від 45 до 74 років протягом 33 років. З’ясувалося, що близько 44% випадків деменції пов’язані саме з такими станами, як гіпертонія, діабет і шкідливі звички.

Вплив стану судин на деменцію

За словами експертів, причина полягає в тому, що атеросклеротичні цереброваскулярні захворювання – сукупність розладів, викликаних ураженням дрібних судин головного мозку – можуть привести до недостатнього постачання кисню клітинам і, як наслідок, до погіршення роботи мозку.

Зараз дивляться

Особливо складно те, що ранні симптоми деменції часто плутають зі звичайними віковими змінами, а судинні порушення часто співіснують з хворобою Альцгеймера.

Результати дослідження

Результати виявилися досить показовими: до 80 років деменція, зумовлена судинними факторами ризику, розвинулася у 21,8% учасників, яким на початку дослідження було 45-54 роки. Серед тих, хто стартував у віці 55-64 роки, цей показник зріс до 26,4%, а в групі 65-74 роки – вже до 44%.

Цікаво, що найбільший вплив на судинне здоров’я був у людей з низьким вродженим ризиком хвороби Альцгеймера – саме у них роль способу життя була особливо відчутна.

Висновок дослідників однозначний: турбота про судини і відмова від шкідливих звичок можуть істотно відстрочити або навіть запобігти розвитку деменції. Здоровий спосіб життя – не просто модний тренд, а реальний шлях зберегти ясність розуму на довгі роки.

Джерело: JAMA Neurology

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.