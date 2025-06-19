Гастроэнтерит: что это за болезнь и как ее лечить

Боль в животе, резкое ухудшение состояния, тошнота, рвота — все это может быть не просто пищевым отравлением, а проявлением гастроэнтерита.

Причем независимо от возраста, болезнь может поразить любого — от малыша до взрослого.

Подробнее о симптомах, видах и лечении гастроэнтерита — на Фактах ICTV.

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Что такое гастроэнтерит

Гастроэнтерит — это воспаление слизистой оболочки желудка и тонкого кишечника, чаще всего болезнь возникает в результате заражения вирусами, бактериями или паразитами.

В повседневной жизни его часто называют кишечным гриппом, хотя на самом деле он не имеет никакого отношения к вирусу гриппа.

Наиболее распространенные возбудители гастроэнтерита — ротавирусы, норовирусы, сальмонелла, кишечная палочка.

Инфицироваться можно через зараженную воду, пищу, грязные руки или контакт с больным человеком.

Симптомы: как проявляется гастроэнтерит

Характерными признаками гастроэнтерита являются тошнота, рвота, диарея, боль в животе, вздутие, слабость, повышение температуры.

В некоторых случаях возможны головная боль и мышечные боли. Симптомы могут появиться внезапно и развиваться в течение нескольких часов после заражения.

У детей и пожилых людей гастроэнтерит особенно опасен, поскольку быстро приводит к обезвоживанию.

В зависимости от причины болезни существует несколько видов гастроэнтерита.

Вирусный гастроэнтерит самый распространенный. Его вызывают ротавирусы, норовирусы.

Он часто передается воздушно-капельным путем или через зараженные предметы.

Бактериальный гастроэнтерит возникает из-за некачественной пищи или плохой гигиены. Паразитарный — из-за заражения лямблиями или другими кишечными паразитами.

Гастроэнтерит: лечение

Лечение зависит от формы болезни и степени тяжести. В большинстве случаев главное — это восстановление водного баланса: больному нужно много пить, например, Регидрон.

Питание должно быть легким: рисовый отвар, сухари, печеные яблоки. Стоит исключить молочные продукты, жирное, жареное и сладкое.

При бактериальной форме врач может назначить антибиотики, но только после лабораторного подтверждения.

Обычно симптомы исчезают через 2–5 дней, но полное восстановление может длиться до недели.

Если состояние больного ухудшается — высокая температура, признаки обезвоживания, кровь в кале — самолечение может быть опасным.

Стоит немедленно обратиться за медицинской помощью.

Источник : Минздрав

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