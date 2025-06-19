Гастроэнтерит: что это за болезнь и как ее лечить
Боль в животе, резкое ухудшение состояния, тошнота, рвота — все это может быть не просто пищевым отравлением, а проявлением гастроэнтерита.
Причем независимо от возраста, болезнь может поразить любого — от малыша до взрослого.
Подробнее о симптомах, видах и лечении гастроэнтерита — на Фактах ICTV.
Что такое гастроэнтерит
Гастроэнтерит — это воспаление слизистой оболочки желудка и тонкого кишечника, чаще всего болезнь возникает в результате заражения вирусами, бактериями или паразитами.
В повседневной жизни его часто называют кишечным гриппом, хотя на самом деле он не имеет никакого отношения к вирусу гриппа.
Наиболее распространенные возбудители гастроэнтерита — ротавирусы, норовирусы, сальмонелла, кишечная палочка.
Инфицироваться можно через зараженную воду, пищу, грязные руки или контакт с больным человеком.
Симптомы: как проявляется гастроэнтерит
Характерными признаками гастроэнтерита являются тошнота, рвота, диарея, боль в животе, вздутие, слабость, повышение температуры.
В некоторых случаях возможны головная боль и мышечные боли. Симптомы могут появиться внезапно и развиваться в течение нескольких часов после заражения.
У детей и пожилых людей гастроэнтерит особенно опасен, поскольку быстро приводит к обезвоживанию.
В зависимости от причины болезни существует несколько видов гастроэнтерита.
Вирусный гастроэнтерит самый распространенный. Его вызывают ротавирусы, норовирусы.
Он часто передается воздушно-капельным путем или через зараженные предметы.
Бактериальный гастроэнтерит возникает из-за некачественной пищи или плохой гигиены. Паразитарный — из-за заражения лямблиями или другими кишечными паразитами.
Гастроэнтерит: лечение
Лечение зависит от формы болезни и степени тяжести. В большинстве случаев главное — это восстановление водного баланса: больному нужно много пить, например, Регидрон.
Питание должно быть легким: рисовый отвар, сухари, печеные яблоки. Стоит исключить молочные продукты, жирное, жареное и сладкое.
При бактериальной форме врач может назначить антибиотики, но только после лабораторного подтверждения.
Обычно симптомы исчезают через 2–5 дней, но полное восстановление может длиться до недели.
Если состояние больного ухудшается — высокая температура, признаки обезвоживания, кровь в кале — самолечение может быть опасным.
Стоит немедленно обратиться за медицинской помощью.