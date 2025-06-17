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Марина Мелехова, редактор стрічки
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Кишкова паличка у водоймах: 12% проб не відповідають санітарним нормам

гепатит, лабораторний аналіз води
Фото: Unsplash

Вода в деяких водоймах України може становити загрозу для здоров’я – у пробах фахівці виявили кишкову паличку.

Кишкова паличка та забруднення

Фахівці регіональних центрів контролю та профілактики хвороб щотижня здійснюють забір і лабораторний аналіз проб води, щоб вчасно виявити перевищення небезпечних показників.

За результатами лабораторного моніторингу, який проводився 6-12 червня, 12,2% від загальної кількості зразків (21 із 172 проб) не відповідали санітарним нормам за показником лактозопозитивних кишкових паличок (ЛКП).

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Крім того 20 з 109 (18,3%) свідчили про потенційну загрозу для здоров’я.

Тож перед відпочинком медики радять перевіряти актуальну інформацію щодо якості води та за найменших сумнівів утриматися від купання.

Нагадаємо що, кишкова паличка може викликати гострі кишкові інфекції.

Серед основних симптомів — нудота, діарея, біль у животі, підвищена температура, а також зневоднення, яке проявляється сухістю у роті, відсутністю сечовипускання та загальною слабкістю.

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Джерело: МОЗ

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