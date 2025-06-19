Гастроентерит: що це за хвороба та як її лікувати

Біль у животі, стрімке погіршення стану, нудота, блювання, — усе це може бути не просто харчовим отруєнням, а проявом гастроентериту.

Причому незалежно від віку, хвороба може вразити будь-кого — від малюка до дорослого.

Детальніше про симптоми, види та лікування гастроентериту – на Фактах ICTV.

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Що таке гастроентерит

Гастроентерит — це запалення слизової оболонки шлунка та тонкого кишківника, найчастіше хвороба виникає внаслідок зараження вірусами, бактеріями або паразитами.

У повсякденному житті його часто називають кишковим грипом, хоча насправді він не має жодного відношення до вірусу грипу.

Найпоширеніші збудники гастроентериту — ротавіруси, норовіруси, сальмонела, кишкова паличка.

Інфікуватися можна через заражену воду, їжу, брудні руки або контакт із хворою людиною.

Симптоми: як проявляється гастроентерит

Характерними ознаками гастроентериту є нудота, блювання, діарея, біль у животі, здуття, слабкість, підвищення температури.

У деяких випадках можливі головний і м’язовий біль. Симптоми можуть з’явитися раптово та розвиватися протягом кількох годин після зараження.

У дітей і літніх людей гастроентерит особливо небезпечний, оскільки швидко призводить до зневоднення.

Залежно від причини хвороби існує кілька видів гастроентериту.

Вірусний гастроентерит — найпоширеніший. Його викликають ротавіруси, норовіруси. Часто передається повітряно-крапельним шляхом або через заражені предмети.

Бактеріальний гастроентерит пов’язаний з неякісною їжею або поганою гігієною, паразитарний виникає через зараження лямбліями або іншими кишковими паразитами.

Гастроентерит: лікування

Лкування залежить від форми хвороби та ступеня тяжкості. У більшості випадків головне — це відновлення водного балансу: хворому потрібно багато пити, наприклад, Регідрону.

Харчування має бути легким: рисовий відвар, сухарі, печені яблука. Варто виключити молочні продукти, жирне, смажене та солодке.

За бактеріальної форми лікар може призначити антибіотики, але тільки після лабораторного підтвердження.

Зазвичай симптоми зникають через 2–5 днів, але повне відновлення може тривати до тижня.

Якщо стан хворого погіршується — є висока температура, ознаки зневоднення, кров у калі — самолікування може бути небезпечним. Варто негайно звернутися по медичну допомогу.

Джерело : МОЗ

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