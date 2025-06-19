В Чехии задержали фейкового дантиста, который лечил зубы по интернет-советам

В Чехии 22-летний мужчина открыл нелегальную стоматологическую клинику и оказывал стоматологические услуги без медицинского образования.

Лечил зубы по советам из интернета

По информации полиции, вместе с двумя родственниками мужчина оборудовал в частном доме в городе Гавличкув-Брод нелегальную стоматологическую клинику, которая действовала без лицензии.

Не имея специального образования, “специалист” вырывал зубы и выполнял сложное лечение корневых каналов, опираясь исключительно на инструкции из интернета.

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50-летняя мать работала медсестрой, а еще один родственник изготавливал для пациентов протезы.

По данным следствия, деятельность клиники принесла около 4 миллионов чешских крон прибыли (185,5 тыс. долларов США).

Все трое были арестованы в начале июня и обвинены в ведении незаконной предпринимательской деятельности, отмывании средств, покушении на нанесение телесных повреждений, краже и торговле наркотическими веществами.

Президент стоматологической палаты Чехии Роман Шмуцлер отметил, что такие случаи в стране фиксируются регулярно — около десяти в году.

Источник : ВВС

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