У Чехії затримали фейкового дантиста, який лікував зуби за інтернет-порадами
У Чехії 22-річний чоловік відкрив нелегальну стоматологічну клініку та надавав стоматологічні послуги без медичної освіти.
Лікував зуби за порадами з інтернету
За інформацією поліції, разом із двома родичами чоловік облаштував у приватному будинку в місті Гавличкув-Брод нелегальну стоматологічну клініку, яка діяла без ліцензії.
Не маючи спеціальної освіти, “фахівець” видяляв зуби та виконував складне лікування кореневих каналів, спираючись виключно на інструкції з інтернету.
50-річна мати працювала медсестрою, а ще один родич виготовляв для пацієнтів протези.
За даними слідства, діяльність клініки принесла близько 4 мільйонів чеських крон прибутку (185, 5 тис. доларів США).
Усіх трьох було заарештовано на початку червня та висунуто збвинувачення у веденні незаконної підприємницької діяльності, відмиванні коштів, спробі завдання тілесних ушкоджень, крадіжці та торгівлі наркотичними речовинами.
Президент Чеської стоматологічної палати Роман Шмуцлер заявив, що такі випадки у країні фіксують регулярно — близько десяти щороку.