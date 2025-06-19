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Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

У Чехії затримали фейкового дантиста, який лікував зуби за інтернет-порадами

стоматологія фейковий дантист Чехія

У Чехії 22-річний чоловік відкрив нелегальну стоматологічну клініку та надавав стоматологічні послуги без медичної освіти.

Лікував зуби за порадами з інтернету

За інформацією поліції, разом із двома родичами чоловік облаштував у приватному будинку в місті Гавличкув-Брод нелегальну стоматологічну клініку, яка діяла без ліцензії.

Не маючи спеціальної освіти, “фахівець” видяляв зуби та виконував складне лікування кореневих каналів, спираючись виключно на інструкції з інтернету.

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50-річна мати працювала медсестрою, а ще один родич виготовляв для пацієнтів протези.

За даними слідства, діяльність клініки принесла близько 4 мільйонів чеських крон прибутку (185, 5 тис. доларів США).

Усіх трьох було заарештовано на початку червня та висунуто збвинувачення у веденні незаконної підприємницької діяльності, відмиванні коштів, спробі завдання тілесних ушкоджень, крадіжці та торгівлі наркотичними речовинами.

Президент Чеської стоматологічної палати Роман Шмуцлер заявив, що такі випадки у країні фіксують регулярно — близько десяти щороку.

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Джерело: ВВС

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