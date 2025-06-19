Японская ходьба улучшает состояние без диет и тренажеров — исследование
Сегодня новый тренд, известный как «японская ходьба», становится популярным среди сторонников здорового образа жизни.
И недаром. Это очень просто, доступно и эффективно.
Похудение без диет и тренажеров
Методика, разработанная учеными Университета Шиншу, основана на принципах интервальной тренировки.
Исследования, опубликованные в научном журнале Medicine&Science in Sports& Exercis, показали, что регулярное выполнение таких прогулок в течение трех месяцев позволяет достичь заметных результатов: снизить вес в среднем на 5%, улучшить показатели артериального давления на 11% и увеличить выносливость на 17%.
Суть метода заключается в чередовании интенсивности ходьбы. Три минуты в быстром темпе почти до состояния легкой одышки сменяются тремя минутами медленной ходьбы для восстановления. Такой цикл повторяют в течение 30 минут.
Кому подойдет этот метод
Японская ходьба станет идеальным решением для офисных работников, ведущих малоподвижный образ жизни, пожилых людей и всех, кто только начинает свой путь к здоровому образу жизни.
Специалисты рекомендуют начинать с двух-трех тренировок в неделю, постепенно увеличивая количество прогулок.
Важно прислушиваться к своему организму и избегать чрезмерных нагрузок, особенно новичкам.