Японская ходьба улучшает состояние без диет и тренажеров — исследование

Сегодня новый тренд, известный как «японская ходьба», становится популярным среди сторонников здорового образа жизни.

И недаром. Это очень просто, доступно и эффективно.

Похудение без диет и тренажеров

Методика, разработанная учеными Университета Шиншу, основана на принципах интервальной тренировки.

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Исследования, опубликованные в научном журнале Medicine&Science in Sports& Exercis, показали, что регулярное выполнение таких прогулок в течение трех месяцев позволяет достичь заметных результатов: снизить вес в среднем на 5%, улучшить показатели артериального давления на 11% и увеличить выносливость на 17%.

Суть метода заключается в чередовании интенсивности ходьбы. Три минуты в быстром темпе почти до состояния легкой одышки сменяются тремя минутами медленной ходьбы для восстановления. Такой цикл повторяют в течение 30 минут.

Кому подойдет этот метод

Японская ходьба станет идеальным решением для офисных работников, ведущих малоподвижный образ жизни, пожилых людей и всех, кто только начинает свой путь к здоровому образу жизни.

Специалисты рекомендуют начинать с двух-трех тренировок в неделю, постепенно увеличивая количество прогулок.

Важно прислушиваться к своему организму и избегать чрезмерных нагрузок, особенно новичкам.

Источник : Independent

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