Грибок, который веками считался угрозой из-за своей токсичности, неожиданно превратился в союзника онкологов.

Ученые Пенсильванского университета обнаружили в нем уникальные молекулы, способные уничтожать раковые клетки не хуже известных химиопрепаратов.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Chemical Biology, команда химиков и биоинженеров нашла и усовершенствовала новый класс веществ — асперигимицины.

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Aspergillus flavus стал широко известен после загадочных смертей археологов, открывавших гробницу Тутанхамона в 1920-х. Теории заговоров говорили о проклятии, а медики — об отравных спорах, дремлющих тысячелетиями. Но сегодня этот самый грибок — источник надежды.

Среди четырех открытых вариаций аспергимицинов, два мощно действовали против лейкемии, а третий, модифицированный с добавлением липида, достиг эффективности препаратов, которые уже годами спасают жизни онкобольных.

Еще один прорыв — избирательное действие. Асперигимицины почти не влияли на здоровые клетки (печени, легких, молочной железы) и бактерии, что делает их привлекательными кандидатами для лекарств нового поколения.

Ключ к успеху — ген SLC46A3, действующий как молекулярный шлюз, позволяющий соединениям проникать в раковые клетки.

Натуральные лекарства: перспективы

— Грибы дали нам пенициллин. И, похоже, это еще не все, что приготовила нам природа, — комментирует профессор Шерри Гао.

После успешных лабораторных тестов — следующий этап. Ученые планируют провести исследования на животных и, возможно, клинические испытания.

Источник: Science Daily

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