Когда финал Евровидения 2026 года: дата и где смотреть трансляцию
Финал Евровидения 2026 года состоится уже 16 мая в Вене. Юбилейный, 70 конкурс завершится главным шоу, где определят победителя среди участников этого года.
Прямая трансляция финала традиционно стартует в 22:00 по киевскому времени.
Когда финал Евровидения 2026
Финальное шоу пройдет в субботу, 16 мая. В нем принимают участие артисты, избранные по результатам двух полуфиналов, а также в список автоматически попадают представители стран-основательниц конкурса, кроме Испании.
Вместе с ней бойкот Евровидению 2026 года объявили также Ирландия, Нидерланды, Словения и Исландия. Такое решение они приняли из-за несогласия с допуском израильского представителя к музыкальному соревнованию.
Где смотреть финал Евровидения 2026
В Украине финал можно будет посмотреть сразу на нескольких платформах:
- телеканал Суспільне Культура
- сайт Суспільне Евровидение
- YouTube-канал Евровидение Украина
- приложение Дія
Также трансляция будет доступна в эфире Радіо Промінь.
Все платформы покажут финал вживую, так что зрители смогут выбрать удобный формат — телевидение, онлайн или радио.
Кто будет комментировать финал Евровидения 2026
Голосом конкурса для украинских зрителей останется Тимур Мирошниченко. Компанию ему составят звездные сокомментаторы.
В частности, в финале зрители услышат Alyona Alyona, уже имеющая опыт комментирования Евровидения.