Финал Евровидения 2026 года состоится уже 16 мая в Вене. Юбилейный, 70 конкурс завершится главным шоу, где определят победителя среди участников этого года.

Прямая трансляция финала традиционно стартует в 22:00 по киевскому времени.

Когда финал Евровидения 2026

Финальное шоу пройдет в субботу, 16 мая. В нем принимают участие артисты, избранные по результатам двух полуфиналов, а также в список автоматически попадают представители стран-основательниц конкурса, кроме Испании.

Сейчас смотрят

Вместе с ней бойкот Евровидению 2026 года объявили также Ирландия, Нидерланды, Словения и Исландия. Такое решение они приняли из-за несогласия с допуском израильского представителя к музыкальному соревнованию.

Где смотреть финал Евровидения 2026

В Украине финал можно будет посмотреть сразу на нескольких платформах:

телеканал Суспільне Культура

сайт Суспільне Евровидение

YouTube-канал Евровидение Украина

приложение Дія

Также трансляция будет доступна в эфире Радіо Промінь.

Все платформы покажут финал вживую, так что зрители смогут выбрать удобный формат — телевидение, онлайн или радио.

Кто будет комментировать финал Евровидения 2026

Голосом конкурса для украинских зрителей останется Тимур Мирошниченко. Компанию ему составят звездные сокомментаторы.

В частности, в финале зрители услышат Alyona Alyona, уже имеющая опыт комментирования Евровидения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.