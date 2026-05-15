На улице Садового в центре Львова на него вылили ведро грязной жидкости: как он отреагировал
В центре Львова мужчина облил неизвестной жидкостью городского голову Андрея Садового.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
Нападение на мэра Львова Андрея Садового: что известно
По данным правоохранителей, инцидент произошел 15 мая около 10:40 на площади Рынок во Львове.
Прохожий внезапно подбежал к городскому голове и облил его неустановленной жидкостью.
— Утром шел на работу — ко мне подбежал мужчина и вылил мне на спину ведро грязной жидкости. Вот и все, — прокомментировал это событие Андрей Садовый.
Мэр также добавил, что это не покушение, а обычное хулиганство.
Он поблагодарил всех, кто переживает, и подчеркнул, что нападения на него совершались уже неоднократно и ему «не привыкать».
Правоохранители оперативно установили личность мужчины, причастного к инциденту.
Им оказался 46-летний житель Львова.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия и происхождение жидкости, которую использовал человек.
По факту инцидента дознаватели открыли уголовное производство по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.
Досудебное расследование продолжается.
Отметим, что Андрей Садовый возглавляет Львов с 2006 года и является одним из самых долго действующих городских голов в Украине.