В центре Львова мужчина облил неизвестной жидкостью городского голову Андрея Садового.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 15 мая около 10:40 на площади Рынок во Львове.

Прохожий внезапно подбежал к городскому голове и облил его неустановленной жидкостью.

— Утром шел на работу — ко мне подбежал мужчина и вылил мне на спину ведро грязной жидкости. Вот и все, — прокомментировал это событие Андрей Садовый.

Мэр также добавил, что это не покушение, а обычное хулиганство.

Он поблагодарил всех, кто переживает, и подчеркнул, что нападения на него совершались уже неоднократно и ему «не привыкать».

Правоохранители оперативно установили личность мужчины, причастного к инциденту.

Им оказался 46-летний житель Львова.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия и происхождение жидкости, которую использовал человек.

По факту инцидента дознаватели открыли уголовное производство по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство.

Досудебное расследование продолжается.

Отметим, что Андрей Садовый возглавляет Львов с 2006 года и является одним из самых долго действующих городских голов в Украине.

