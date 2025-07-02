Можно ли загорать после лазерной эпиляции: когда и как делать это без вреда

Лазерная эпиляция — это популярный способ избавиться от нежелательных волос, который дает длительный эффект.

Но после процедуры часто возникает вопрос: можно ли загорать после лазерной эпиляции?

Специалист по лазерной эпиляции Яна Тодераш рассказала, что стоит учитывать в летний период и когда после лазерной эпиляции можно загорать.

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Как лазерная эпиляция влияет на кожу

Во время процедуры лазер световым импульсом воздействует на меланин в волосах, уничтожая волосяные фолликулы. При этом кожа подвергается определенному стрессу, поэтому после эпиляции нужен особый уход.

Почему нельзя загорать после лазерной эпиляции

После лазерной эпиляции кожа становится более чувствительной к ультрафиолету.

Загар может вызвать раздражение, покраснение или даже ожоги. Особенно это актуально для людей со склонностью к гиперпигментации — в таких случаях могут появиться темные пятна, которые потом придется лечить.

Кроме того, ультрафиолет замедляет процесс заживления кожи после процедуры.

Сколько нельзя загорать после лазерной эпиляции

Специалистка по лазерной эпиляции отмечает, что до и после процедуры, в соответствии с протоколами, не стоит загорать в течение двух недель.

Можно ли делать лазерную эпиляцию после загара

Яна Тодераш отмечает: опыт свидетельствует, что чем темнее кожа, тем хуже работает лазерная эпиляция. Ведь меланин, который накапливается в коже, начинает поглощать на себя часть энергии, которая должна идти на волос.

— Поэтому на загорелой коже волосы будут реагировать хуже, результаты также будут не лучшими. Лично я не практикую работу с открытыми участками тела в период летнего загара и стараюсь оттянуть процедуры где-то до октября, — говорит эксперт.

Она отмечает, что приступать к лазерной эпиляции можно после того, как немного сойдет загар и кожа регенерирует.

Именно на загорелой коже повышается риск ожогов, фолликулитов.

К тому же, после воздействия солнечных лучей на кожу волосы на ней осветляются, становятся русого цвета и теряют свою плотность.

Чем светлее волосы, тем хуже они реагируют на лазерное излучение, поэтому после загара, когда волосы выгорают, и результаты не такие хорошие.

После лазерной эпиляции можно использовать автозагар, но что касается его использования до проведения процедуры, то это тот же загар на коже. Соответственно, проблемы будут такими же, как и на обычной загорелой коже.

Основная задача лазерной эпиляции — это не сжечь волос, а сделать так, чтобы энергия через волос попала к фолликулу.

— Если кожа после загара темная, мы не можем выставить большую мощность, которая позволит довести тепловую энергию внутрь фолликула. Энергия будет расходоваться в процессе работы, не попадая в фолликул. Но в таком случае повышать мощность также нельзя, ведь это будет вызывать ожоги. А если загар вообще очень свежий, то возможны даже мокнущие раны на месте действия лазера, и это опасно уже для здоровья, — резюмирует эксперт.

Как ухаживать за кожей после лазерной эпиляции

Яна Тодераш отмечает: нужно использовать SPF-фильтры две недели после лазерной эпиляции.

Если вы выходите на улицу, то нужно наносить SPF (30+) для того, чтобы защитить кожу от солнечного облучения.

Если вы надеваете брюки, то на ноги наносить этот фильтр не нужно, но все открытые участки должны быть покрыты средством SPF.

В течение этого времени стоит прикрывать обработанные участки одеждой, чтобы минимизировать воздействие ультрафиолета.

Соблюдение этих правил поможет избежать осложнений и ускорит восстановление кожи.

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