Чи можна засмагати після лазерної епіляції: коли і як робити це без шкоди

Лазерна епіляція — це популярний спосіб позбутися небажаного волосся, що має тривалий ефект.

Але після процедури часто постає питання: чи можна засмагати після лазерної епіляції?

Спеціаліст із лазерної епіляції Яна Тодераш розповіла, що варто враховувати в літній період та коли після лазерної епіляції можна засмагати.

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Як лазерна епіляція впливає на шкіру

Під час процедури лазер світловим імпульсом впливає на меланін у волоссі, знищуючи волосяні фолікули. При цьому шкіра піддається певному стресу, тому після епіляції потрібен особливий догляд.

Чому не можна засмагати після лазерної епіляції

Після лазерної епіляції шкіра стає більш чутливою до ультрафіолету.

Засмага може спричинити подразнення, почервоніння або навіть опіки. Особливо це актуально для людей зі схильністю до гіперпігментації — у таких випадках можуть з’явитися темні плями, які потім доведеться лікувати.

Крім того, ультрафіолет уповільнює процес загоєння шкіри після процедури.

Скільки не можна засмагати після лазерної епіляції

Спеціалістка з лазерної епіляції зазначає, що до та після процедури, відповідно до протоколів, не варто засмагати протягом двох тижнів.

Чи можна робити лазерну епіляцію після засмаги

Яна Тодераш зазначає: досвід свідчить, що чим темніша шкіра, тим гірше працює лазерна епіляція. Адже меланін, який накопичується у шкірі, починає поглинати частину енергії, яка повинна йти на волосину.

– Тому на засмаглій шкірі волосся реагуватиме гірше, результати також будуть не найкращими. Особисто я не практикую роботу з відкритими ділянками тіла в період літньої засмаги і намагаюся відтягнути процедури орієнтовно до жовтня, – говорить експертка.

Вона зазначає, що приступати до лазерної епіляції можна після того, як трохи зійде засмага та шкіра регенерує.

Саме на засмаглій шкірі підвищується ризик опіків, фолікулітів. До того ж, після дії сонячного проміння на шкіру волосся на ній освітлюється, стає русявого кольору та втрачає свою щільність.

Чим світліше волосся, тим гірше воно реагує на лазерне випромінювання, тож після засмаги, коли волосся вигорає, і результати не такі хороші.

Після лазерної епіляції можна використовувати автозасмагу, але що стосується її використання до проведення процедури, то це та ж засмага на шкірі. Відповідно, проблеми будуть такими ж, як і на звичайній засмаглій шкірі.

Основне завдання лазерної епіляції – це не спалити волосину, а зробити так, щоб енергія через волосину потрапила до фолікула.

– Якщо шкіра після засмаги темна, ми не можемо виставити велику потужність, яка дозволить довести теплову енергію всередину фолікула. Енергія буде витрачатися в процесі роботи, не потрапляючи до фолікула. Але в такому випадку підвищувати потужність також не можна, адже це буде спричиняти опіки. А якщо засмага взагалі дуже свіжа, то можливі навіть мокнучі рани на місці дії лазеру, і це небезпечно вже для здоров’я, – резюмує експертка.

Як доглядати за шкірою після лазерної епіляції

Яна Тодераш зазначає: потрібно використовувати SPF-фільтри два тижні після лазерної епіляції.

Якщо ви виходите на вулицю, то потрібно наносити SPF (30+) для того, щоб захистити шкіру від сонячного опромінення.

Якщо ви вдягаєте штани, то на ноги наносити цей фільтр не потрібно, але всі відкриті ділянки повинні бути вкриті засобом SPF.

Протягом цього часу варто прикривати оброблені ділянки одягом, щоб мінімізувати вплив ультрафіолету.

Дотримання цих правил допоможе уникнути ускладнень і прискорить відновлення шкіри.

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