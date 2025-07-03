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Ученые назвали продукты, которые лучше не употреблять перед сном: провоцируют ночные кошмары

молоко
Фото: Pexels

Новое исследование канадских ученых установило связь между потреблением молочных продуктов и ночными кошмарами у людей с пищевой чувствительностью.

Результаты были опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

Какие продукты провоцируют нарушение сна

В ходе опроса более тысячи студентов канадского университета выяснилось, что те, кто имел пищевую аллергию или чувствительность к лактозе, чаще страдали от ночных кошмаров.

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Исследование показало, что чаще всего неприятные сны возникали после ужина молочными продуктами.

Часть участников отмечала, что им снится что-то странное или пугающее, когда они едят сыр, но большинство обвиняли в этом сладости и острую пищу.

Анализ подтвердил, что только непереносимость лактозы связана с ночными кошмарами, желудочно-кишечными симптомами и плохим качеством сна.

Несмотря на это, авторы исследования отмечают, что полученные результаты требуют более тщательной проверки.

– Нам нужно исследовать больше людей разного возраста, из разных слоев общества и с разными пищевыми привычками, чтобы определить, действительно ли наши результаты можно обобщить, – сказал профессор Нильсен.

В будущем они планируют провести дополнительные эксперименты, чтобы узнать, действительно ли сыр и другие молочные продукты вызывают страшные сны.

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Источник: Newsweek

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