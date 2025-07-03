Учені назвали продукти, яких краще не вживати перед сном: провокують нічні жахи

Нове дослідження канадських учених встановило зв’язок між споживанням молочних продуктів і нічними кошмарами у людей з харчовою чутливістю.

Результати були опубліковані в журналі Frontiers in Psychology.

Які продукти провокують порушення сну

Під час опитування понад тисячі студентів канадського університету виявилося, що ті, хто мав харчову алергію або чутливість до лактози, частіше страждали від нічних кошмарів.

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Дослідження показало, що найчастіше неприємні сни виникали після вечері молочними продуктами.

Частина учасників зазначала, що їм сниться щось дивне або лякаюче, коли вони їдять сир, але більшість звинувачували у цьому солодощі та гостру їжу.

Аналіз підтвердив, що лише непереносимість лактози пов’язана з нічними кошмарами, шлунково-кишковими симптомами та поганою якістю сну.

Попри це, автори дослідження наголошують, що отримані результати потребують більш ретельної перевірки.

– Нам потрібно дослідити більше людей різного віку, з різних верств суспільства та з різними харчовими звичками, аби визначити, чи справді наші результати можна узагальнити, – сказав професор Нільсен.

У майбутньому науковці планують провести додаткові експерименти, щоби дізнатися, чи справді сир та інші молочні продукти викликають страшні сни.

Джерело : Newsweek

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