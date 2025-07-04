Мозок дорослої людини може створювати нові клітини – дослідження

Команда вчених з Каролінського інституту в Стокгольмі в ході дослідження виявила дуже вагомі докази того, що мозок дорослої людини здатний створювати нові нейрони, що є предметом постійних суперечок в нейробіології.

Це нове зростання нейронів, або нейрогенез, відбувається в гіпокампі – найважливішій частині мозку, що бере участь в процесах навчання, пам’яті та емоцій.

– Наша робота покладає край давнім суперечкам про те, чи може мозок дорослої людини вирощувати нові нейрони, – повідомила співавтор дослідження Марта Патерліні.

Дослідження

Вчені проаналізували понад 400 000 індивідуальних клітинних ядер із зразків гіпокампу 24 осіб віком від 0 до 78 років, використовуючи методи одноядерного РНК-секвенування, машинне навчання — тип штучного інтелекту (ШІ), що обробляє великі обсяги даних.

Зараз дивляться

Крім цього, вони додатково вивчили, за допомогою іншого методу, зразки мозку ще 10 дорослих.

Результати

За результатами дослідження, в тканинах мозку дорослої людини присутні клітини-попередники, що діляться, поруч з повністю сформованими нейронами.

Причому, нові клітини помітили не тільки в дитячому мозку, але і у підлітків та дорослих. Дев’ять з 14 дорослих зразків за однією методикою і всі 10 за іншою мали ознаки нейрогенезу.

На думку Патерліні, багато труднощів типу затримки фіксації зразків або товщина зрізів заважали виявити нейрогенез у людини раніше.

Думка інших вчених

Вчені, не пов’язані з дослідженням, підтримують отримані результати.

– Це вагомий доказ на користь ідеї, що стовбурові клітини та їх попередники існують і розмножуються в мозку дорослої людини, – підтвердив генеральний директор Неврологічного інституту Берка в Медичному коледжі Вейля Корнелла Раджив Ратан.

Раніше вважалося, що тільки гризуни і деякі примати здатні продукувати нейрони в дорослому віці, але людям було складно знайти переконливі докази через обмеження в кількості зразків і відсутність необхідних технологій.

Тепер вчені стоять перед новим викликом: зрозуміти, чи залежить нейрогенез від віку, стану здоров’я мозку, наприклад при хворобі Альцгеймера або при когнітивній стійкості в старості.

Джерело: LiveScience

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