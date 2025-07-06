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3 хв.

Алюміній в антиперспірантах: дерматолог розповіла про реальну шкоду здоров’ю

алюміній в дезодорантах
Фото: Pixabay

Дерматолог Віра Павлова пояснила, наскільки небезпечний для здоров’я алюміній, що міститься в антиперспірантах, а також розповіла, як вибрати правильний дезодорант і антиперспірант.

Для кого небезпечний алюміній у дезодорантах

За словами медика, солі алюмінію, що містяться в більшості популярних антиперспірантів, допомагають закупорювати потові залози, блокуючи тим самим рясні потовиділення.

Як пояснила лікар, алюміній у засобах проти поту не загрожує здоров’ю більшості людей. Виняток становлять пацієнти з хронічною нирковою недостатністю, оскільки в них можуть виникнути проблеми з виведенням металу з організму.

Зараз дивляться

До групи ризику лікарі також належать люди із захворюваннями кісток: підвищений рівень алюмінію в організмі може послаблювати кістки.

Де ще міститься алюміній

За словами Віри Павлової, алюміній може також міститись і в деяких косметичних засобах, зокрема у деяких кремах, зубних пастах, тінях для повік, пудрах та рум’янах.

Можливими ризиками є алергічні реакції, подразнення шкіри. Якщо є занепокоєння щодо накопичення металів в організмі, можна звернутися до лікаря та здати необхідні аналізи, – зазначила дерматолог.

Як вибрати дезодорант та антиперспірант

За словами експерта, насамперед слід звернути увагу на склад. В антиперспірантах та дезодорантах слід уникати таких речовин, як:

  • парабени (становлять загрозу для ендокринної системи);
  • тріклозан (антибактеріальний компонент, який за тривалого використання може сприяти стійкості мікробів на шкірі).

– Найменше дратують шкіру антиперспіранти у формі стеків. Вони підійдуть для чутливої ​​шкіри, проте можуть залишати сліди на темному одязі, – пояснює лікар-дерматолог.

Чутливій чи пошкодженій шкірі підійдуть засоби без спиртів, ароматизаторів та барвників, пояснює лікар.

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Джерело: Вікна

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