Алюміній в антиперспірантах: дерматолог розповіла про реальну шкоду здоров’ю
Дерматолог Віра Павлова пояснила, наскільки небезпечний для здоров’я алюміній, що міститься в антиперспірантах, а також розповіла, як вибрати правильний дезодорант і антиперспірант.
Для кого небезпечний алюміній у дезодорантах
За словами медика, солі алюмінію, що містяться в більшості популярних антиперспірантів, допомагають закупорювати потові залози, блокуючи тим самим рясні потовиділення.
Як пояснила лікар, алюміній у засобах проти поту не загрожує здоров’ю більшості людей. Виняток становлять пацієнти з хронічною нирковою недостатністю, оскільки в них можуть виникнути проблеми з виведенням металу з організму.
До групи ризику лікарі також належать люди із захворюваннями кісток: підвищений рівень алюмінію в організмі може послаблювати кістки.
Де ще міститься алюміній
За словами Віри Павлової, алюміній може також міститись і в деяких косметичних засобах, зокрема у деяких кремах, зубних пастах, тінях для повік, пудрах та рум’янах.
– Можливими ризиками є алергічні реакції, подразнення шкіри. Якщо є занепокоєння щодо накопичення металів в організмі, можна звернутися до лікаря та здати необхідні аналізи, – зазначила дерматолог.
Як вибрати дезодорант та антиперспірант
За словами експерта, насамперед слід звернути увагу на склад. В антиперспірантах та дезодорантах слід уникати таких речовин, як:
- парабени (становлять загрозу для ендокринної системи);
- тріклозан (антибактеріальний компонент, який за тривалого використання може сприяти стійкості мікробів на шкірі).
– Найменше дратують шкіру антиперспіранти у формі стеків. Вони підійдуть для чутливої шкіри, проте можуть залишати сліди на темному одязі, – пояснює лікар-дерматолог.
Чутливій чи пошкодженій шкірі підійдуть засоби без спиртів, ароматизаторів та барвників, пояснює лікар.
Джерело: Вікна