Почти ювелирная работа: в Киеве оперируют детей с редкими пороками лица

В Киеве ведущие французские и украинские специалисты объединили усилия, чтобы помочь детям с самыми сложными пороками лица.

Об этом сообщили в НДСБ Охматдет

Медицинское партнерство Украина-Франция

На этой неделе специалисты киевского Охматдета начали новый этап международного медицинского сотрудничества с ведущим хирургом Франции профессором Романом Хонсари.

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Успешно прооперирован первый ребенок — 4-летняя девочка, которая ранее перенесла два вмешательства.

Впереди не менее сложные случаи. У второго пациента — энцефалоцеле (мозговая грыжа), проросшая в нос и глазную орбиту, что затруднило дыхание и вызвало деформацию лица.

Третий пациент уже проходил предварительную операцию, и сейчас ему должны переместить лобно-орбитальный комплекс, чтобы увеличить объем черепа и скорректировать симметрию.

Четвертому пациенту проведут полную реконструкцию переднего отдела черепа из-за резорбции кости — пересадят кости с затылка и сформируют гармоничную анатомию.

— Это борьба за детство, за зрение, за речь, за дыхание, за социализацию. Дети не только будут жить, но и получат шанс быть принятыми в обществе, — отмечают врачи киевского Охматдета.

Напомним, что проект реализуется при участии всемирно известного челюстно-лицевого хирурга из Франции — профессора Романа Хонсари из клиники Necker-Enfants Malades в Париже.

Это уже четвертый его визит в Украину в рамках партнерства, подписанного при поддержке Первой леди и Минздрава Украины.

Цель — передать уникальные методики украинским хирургам, которые ежедневно спасают жизни маленьких пациентов.

Фото: НДСБ Охматдет

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