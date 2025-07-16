Майже ювелірна робота: у Києві оперують дітей з рідкісними вадами обличчя

У Києві провідні французькі та українські фахівці об’єднали зусилля, аби допомогти дітям із найскладнішими вадами обличчя.

Про це повідомили у НДСЛ Охматдит

Медичне партнерство Україна-Франція

Цього тижня фахівці київського Охматдиту стартував новий етап міжнародної медичної співпраці з провідним хірургом Франції професором Романом Хонсарі.

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Успішно прооперовано першу дитину — 4-річну дівчинку, яка раніше перенесла два втручання.

Попереду не менш складні випадки. У другої дитини — енцефалоцеле (мозкова грижа), що проросла в ніс і очну орбіту, ускладнивши дихання та викликавши деформацію обличчя.

Третій пацієнт уже проходив попередню операцію, і зараз йому мають перемістити лобно-орбітальний комплекс, щоб збільшити об’єм черепа та скоригувати симетрію.

Четвертому пацієнтові проведуть повну реконструкцію переднього відділу черепа через резорбцію кістки — пересадять кістки з потилиці й сформують гармонійну анатомію.

— Це боротьба за дитинство, за зір, за мову, за дихання, за соціалізацію. Діти не лише житимуть, а й матимуть шанс бути прийнятими в суспільстві, — наголошують лікарі київського Охматдиту.

Нагадаємо, що проєкт реалізується за участі всесвітньо відомого щелепно-лицевого хірурга з Франції — професора Романа Хонсарі з клініки Necker-Enfants Malades у Парижі.

Це вже четвертий його візит до України в межах партнерства, підписаного за підтримки Першої леді та МОЗ України.

Мета – передати унікальні методики українським хірургам, які щоденно рятують життя маленьких пацієнтів.

Фото: НДСЛ Охматдит

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