Вспышка кори в Украине: зафиксировано более 680 случаев, больше всего — в Черновицкой области
В Украине фиксируют резкий рост случаев кори — за первые четыре месяца 2025 года в Украине зарегистрировано 684 пациента.
Об этом сообщил заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко в эфире Суспільне. Новини.
Заболеваемость корью в Украине: статистика
Центр общественного здоровья Минздрава Украины сообщает о тревожном росте заболеваемости корью в 2025 году.
За первые четыре месяца в стране зарегистрировано уже 684 случая — почти вдвое больше, чем за весь 2024 год (472 случая), и в десятки раз больше, чем в 2023 году (65 случаев).
Самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Винницкой областях.
В то же время в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Сумской и в Донецкой области корь не выявляли вообще.
Эксперты указывают на несколько причин распространения болезни:
- низкий уровень вакцинации: только 83,4 % детей получили вторую дозу вакцины КПК, тогда как для коллективного иммунитета нужно не менее 95 %;
- близость к границам со странами, где зафиксированы вспышки кори, в частности Румынии и Молдовы;
- неосведомленность родителей и отказ от прививок по немедицинским причинам.
Специалисты напоминают, что корь — чрезвычайно заразное заболевание: 9 из 10 непривитых лиц заражаются после контакта с больным.
Особенно опасна корь для детей, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Вакцинация — это единственный способ защититься.