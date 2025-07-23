Вспышка кори в Украине: зафиксировано более 680 случаев, больше всего — в Черновицкой области

В Украине фиксируют резкий рост случаев кори — за первые четыре месяца 2025 года в Украине зарегистрировано 684 пациента.

Об этом сообщил заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко в эфире Суспільне. Новини.

Заболеваемость корью в Украине: статистика

Центр общественного здоровья Минздрава Украины сообщает о тревожном росте заболеваемости корью в 2025 году.

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За первые четыре месяца в стране зарегистрировано уже 684 случая — почти вдвое больше, чем за весь 2024 год (472 случая), и в десятки раз больше, чем в 2023 году (65 случаев).

Самые высокие показатели заболеваемости зафиксированы в Черновицкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Винницкой областях.

В то же время в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Сумской и в Донецкой области корь не выявляли вообще.

Эксперты указывают на несколько причин распространения болезни:

низкий уровень вакцинации: только 83,4 % детей получили вторую дозу вакцины КПК, тогда как для коллективного иммунитета нужно не менее 95 %;

близость к границам со странами, где зафиксированы вспышки кори, в частности Румынии и Молдовы;

неосведомленность родителей и отказ от прививок по немедицинским причинам.

Специалисты напоминают, что корь — чрезвычайно заразное заболевание: 9 из 10 непривитых лиц заражаются после контакта с больным.

Особенно опасна корь для детей, беременных и людей с хроническими заболеваниями. Вакцинация — это единственный способ защититься.

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