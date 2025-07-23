Спалах кору в Україні: зафіксовано понад 680 випадків, найбільше – у Чернівецькій області
В Україні фіксують різке зростання випадків кору — за перші чотири місяці 2025 року в Україні зареєстовано 684 пацієнти.
Про це повідомив заступник гендиректора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко у ефірі Суспільне. Новини.
Захворюваність на кір в Україні: статистика
Центр громадського здоров’я МОЗ України повідомляє про тривожне зростання захворюваності на кір у 2025 році.
За перші чотири місяці в країні зареєстровано вже 684 випадки — майже вдвічі більше, ніж за весь 2024 рік (472 випадки), і в десятки разів більше, ніж у 2023 році (65 випадків).
Найвищі показники захворюваності зафіксовано в Чернівецькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Одеській та Вінницькій областях.
Водночас у Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Херсонській, Сумській і на Донеччині кір не виявлявся взагалі.
Експерти вказують на кілька причин поширення хвороби:
- низький рівень вакцинації: лише 83,4 % дітей отримали другу дозу вакцини КПК, тоді як для колективного імунітету потрібно не менше ніж 95 %;
- близькість до кордонів із країнами, де зафіксовано спалахи кору, зокрема Румунії та Молдови.
- необізнаність батьків і відмова від щеплень з немедичних причин.
Фахівці нагадують, що кір — надзвичайно заразне захворювання: 9 із 10 нещеплених осіб заражаються після контакту з хворим.
Особливо небезпечний кір для дітей, вагітних і людей з хронічними захворюваннями. Вакцинація – це єдиний спосіб захиститися.