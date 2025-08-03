Ученые выяснили, как жара влияет на работу нашего мозга

Повышение температуры и влажности может обострять течение ряда неврологических заболеваний, в частности эпилепсии, инсульта, энцефалита, рассеянного склероза, мигрени и других.

К такому выводу пришел профессор Санджай Сисодия из Университетского колледжа Лондона, который исследует влияние климатических изменений на мозговую активность у пациентов в разных климатических регионах.

По его словам, эти изменения уже фиксируются в клинической практике и требуют дополнительного внимания со стороны систем здравоохранения.

Сейчас смотрят

Как жара влияет на мозг: что известно

Однако жара может также влиять на другие функции нашего мозга, делая нас более агрессивными, раздражительными и депрессивными.

Как объясняют исследователи, температура человеческого мозга в среднем редко превышает среднюю температуру тела более чем на 1°C.

Тем не менее, мозг, будучи одним из самых энергоемких органов нашего тела, вырабатывает значительное количество собственного тепла, когда мы думаем, запоминаем и реагируем на окружающий мир.

Это означает, что нашему организму приходится прилагать значительные усилия, чтобы поддерживать его в прохладном состоянии. Кровь, циркулирующая по сети кровеносных сосудов, помогает поддерживать его температуру, отводя излишки тепла.

Это необходимо, поскольку клетки мозга чрезвычайно чувствительны к теплу, то есть они перестают эффективно работать, если мозгу становится слишком жарко или холодно.

Повышение температуры также связывают с увеличением числа инсультов и смертности от них. В одном исследовании ученые анализировали данные о смертности от инсульта в 25 странах и обнаружили, что на 1 000 случаев смерти от ишемического инсульта в самые жаркие дни приходится две дополнительные смерти.

Все больше данных свидетельствует о том, что пожилые люди, а также люди с низким социально-экономическим положением подвержены повышенному риску смертности, связанной с жарой.

Избыточная жара, вызванная изменением климата, также может создавать дополнительную нагрузку на мозг, делая его более уязвимым к повреждениям, которые могут привести к нейродегенеративным заболеваниям.

Жара также влияет на барьер, который обычно защищает мозг, делая его более проницаемым и увеличивая риск проникновения токсинов, бактерий и вирусов в мозговую ткань.

Волны тепла способны оказывать влияние на целый ряд факторов: от электрической активности нервных клеток до риска самоубийства, тревожности, связанной с изменением климата, и даже на стабильность лекарств от неврологических заболеваний.

— Эпоха глобального потепления закончилась, наступила эра глобального кипения, — заявил Генеральный секретарь ООН.

Об этом Антониу Гутерриш сказал после того, как июль 2023 года был признан самым жарким месяцем за всю историю наблюдений.

Источник : ВВС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.