Вчені з’ясували, як спека впливає на роботу нашого мозку

Підвищення температури й вологості може загострювати перебіг низки неврологічних захворювань, зокрема епілепсії, інсульту, енцефаліту, розсіяного склерозу, мігрені та інших.

До такого висновку дійшов професор Санджай Сісодія з Університетського коледжу Лондона, який досліджує вплив кліматичних змін на мозкову активність у пацієнтів у різних кліматичних регіонах.

За його словами, ці зміни вже фіксуються у клінічній практиці й потребують додаткової уваги з боку систем охорони здоров’я.

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Як спека впливає на мозок: що відомо

Однак спека може також впливати на інші функції нашого мозку, роблячи нас більш агресивними, дратівливими і депресивними.

Як пояснюють дослідники, температура людського мозку в середньому рідко перевищує середню температуру тіла більш ніж на 1°C.

Проте мозок, будучи одним з найбільш енергоємних органів нашого тіла, виробляє значну кількість власного тепла, коли ми думаємо, запам’ятовуємо і реагуємо на навколишній світ.

Це означає, що нашому організму доводиться докладати значних зусиль, щоб підтримувати його в прохолодному стані. Кров, що циркулює по мережі кровоносних судин, допомагає підтримувати його температуру, відводячи надлишки тепла.

Це необхідно, оскільки клітини мозку надзвичайно чутливі до тепла, тобто вони перестають ефективно працювати, якщо мозку стає занадто спекотно або холодно.

Підвищення температури також пов’язують зі збільшенням кількості інсультів і смертності від них. В одному дослідженні вчені аналізували дані про смертність від інсульту в 25 країнах і виявили, що на 1 000 випадків смерті від ішемічного інсульту в найспекотніші дні припадає дві додаткові смерті.

Все більше даних свідчить про те, що літні люди, а також люди з низьким соціально-економічним становищем схильні до підвищеного ризику смертності, пов’язаної зі спекою.

Надмірна спека, викликана зміною клімату, також може створювати додаткове навантаження на мозок, роблячи його більш вразливим до пошкоджень, які можуть призвести до нейродегенеративних захворювань.

Спека також впливає на бар’єр, який зазвичай захищає мозок, роблячи його більш проникним і збільшуючи ризик проникнення токсинів, бактерій і вірусів в мозкову тканину.

Хвилі тепла здатні впливати на цілу низку факторів: від електричної активності нервових клітин до ризику самогубства, тривожності, пов’язаної зі зміною клімату, і навіть на стабільність ліків від неврологічних захворювань.

– Епоха глобального потепління закінчилася, настала ера глобального кипіння, – заявив Генеральний секретар ООН.

Про це Антоніу Гутерріш сказав після того, як липень 2023 року був визнаний найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень.

Джерело : ВВС

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