Вместо имплантов и протезов: ученые открыли возможность регенерации естественных зубов

Американские ученые из Университета Тафтса в Бостоне открыли возможность регенерации естественных зубов, благодаря чему зубные импланты и протезы могут уйти в прошлое уже в ближайшие несколько лет.

Эксперты расценили это, как научный прорыв, который может произвести революцию в стоматологии.

Регенерация естественных зубов: что выяснили ученые

Идея стимулировать рост естественных зубов вместо их замены возникла около 20 лет назад у британского биолога Пола Шарпа, и с тех пор научные коллективы по всему миру работают над воплощением этой идеи в жизнь.

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Ортодонт из Университета Тафтса Памела Йелик провела смелый эксперимент, в ходе которого клетки свиных зубов были пересажены в рот мышам через специальные формы.

В результате через несколько недель проросли настоящие зубы, состоящие из дентина и покрытые эмалью.

Однако точное воспроизведение структуры и функций человеческого зуба остается сложной задачей.

Тогда ученые сосредоточились на изучении химической сигнализации между взрослыми клетками в попытке перезапустить эмбриональную программу формирования зубов.

Хотя результаты работы лаборатории многообещающие, они еще не достигли стадии клинического применения.

По словам ученых, прорыв основан на сложном взаимодействии между двумя типами клеток: эпителиальных, из которых образуется эмаль, и мезенхимальных, из которых формируются дентин и пульпа.

Эпителиальные клетки можно найти только у детей, но технология iPSC позволяет восстановить взрослые клетки до их первоначального состояния, открывая потенциальный путь к лечению, хотя стоимость его все еще непомерно высока по сравнению с зубными имплантами.

Некоторые команды были вдохновлены редкими генетическими мутациями: у людей с черепно-лицевой дисплазией (CDD), генетическим заболеванием, поражающим зубы и кости, вырастают лишние зубы из-за дефектного гена RUNX2.

Японские ученые смогли стимулировать рост зубов у мышей, разрушив ген USAG-1 с помощью антител. Это беспрецедентное достижение, которое позволит начать первые клинические испытания на людях.

Компания Toregem Biopharma, основанная Кацуо Такахаси совместно с учеными из Университета Киото, намерена к 2030 году выпустить препарат, стимулирующий рост зубов, специально предназначенный для детей.

Хотя большинство технических проблем уже преодолено, главным препятствием остается отсутствие достаточного финансирования.

Ученые опасаются, что этот многообещающий научный прогресс может быть остановлен из-за нежелания инвесторов и фармацевтических компаний поддерживать исследования.

Источник: New Scientist

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