Замість імплантів і протезів: вчені відкрили можливість регенерації природних зубів

Американські вчені з Університету Тафтса в Бостоні відкрили можливість регенерації природних зубів, завдяки чому зубні імпланти і протези можуть відійти в минуле вже в найближчі кілька років.

Експерти розцінили це як науковий прорив, який може зробити революцію в стоматології.

Регенерація природних зубів: що з’ясували вчені

Ідея стимулювати ріст природних зубів замість їх заміни виникла близько 20 років тому у британського біолога Пола Шарпа, і з тих пір наукові колективи по всьому світу працюють над втіленням цієї ідеї в життя.

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Ортодонт з Університету Тафтса Памела Єлік провела сміливий експеримент, в ході якого клітини свинячих зубів були пересаджені в рот мишам через спеціальні форми.

В результаті через кілька тижнів проросли справжні зуби, що складаються з дентину і покриті емаллю.

Однак точне відтворення структури і функцій людського зуба залишається складним завданням.

Тоді вчені зосередилися на вивченні хімічної сигналізації між дорослими клітинами в спробі перезапустити ембріональну програму формування зубів.

Хоча результати роботи лабораторії багатообіцяючі, вони ще не досягли стадії клінічного застосування.

За словами вчених, прорив заснований на складній взаємодії між двома типами клітин: епітеліальних, з яких утворюється емаль, і мезенхімальних, з яких формуються дентин і пульпа.

Епітеліальні клітини можна знайти тільки у дітей, але технологія iPSC дозволяє відновити дорослі клітини до їх первісного стану, відкриваючи потенційний шлях до лікування, хоча вартість його все ще непомірно висока в порівнянні з зубними імплантатами.

Деякі команди були натхненні рідкісними генетичними мутаціями: у людей з черепно-лицьовою дисплазією (CDD), генетичним захворюванням, що вражає зуби і кістки, виростають зайві зуби через дефектний ген RUNX2.

Японські вчені змогли стимулювати ріст зубів у мишей, зруйнувавши ген USAG-1 за допомогою антитіл. Це безпрецедентне досягнення, яке дозволить розпочати перші клінічні випробування на людях.

Компанія Toregem Biopharma, заснована Кацуо Такахасі спільно з вченими з Університету Кіото, має намір до 2030 року випустити препарат, що стимулює ріст зубів, спеціально призначений для дітей.

Хоча більшість технічних проблем вже подолано, головною перешкодою залишається відсутність достатнього фінансування.

Вчені побоюються, що цей багатообіцяючий науковий прогрес може бути зупинений через небажання інвесторів і фармацевтичних компаній підтримувати дослідження.

Джерело: New Scientist

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