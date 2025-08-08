Подтяжка груди без осмотра онколога привела к распространению опухоли — прокуратура Киева

Главное В сентябре 2024 года киевлянка обратилась в частную клинику для проведения подтяжки молочных желез. Уже через два дня ей назначили операцию без соответствующего обследования.

Действия врача квалифицированы как ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия.

В одной из частных клиник Киева женщине провели подтяжку груди без осмотра онколога. В результате злокачественные новообразования распространились в молочных железах. Врачу сообщено о подозрении.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Подтяжка груди без осмотра онколога: что известно

Сотрудники Шевченковской окружной прокуратуры Киева сообщили о подозрении 30-летнему пластическому хирургу одной из частных клиник Киева, который провел операцию на молочных железах пациентке с онкологией.

— Его действия квалифицированы, как ненадлежащее исполнение врачом профессиональных обязанностей, что повлекло тяжкие последствия (ч. 1 ст. 140 УК Украины), — говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что в сентябре 2024 года киевлянка обратилась в частную клинику для проведения подтяжки молочных желез. Уже через два дня ей назначили операцию.

Установлено, что в ходе подготовки к хирургическому вмешательству во время УЗИ у пациентки были обнаружены опухоли, однако их должным образом не исследовали.

В частности, женщину не осмотрел хирург-онколог, ей не провели маммографию и КТ.

В то же время, наличие фиброзно-кистозного заболевания молочных желез и онкологического заболевания является одним из противопоказаний для операций по коррекции молочных желез, поскольку вмешательство в опухолевую ткань приводят к распространению злокачественных новообразований.

Отмечается, что действия пластического хирурга повлекли за собой тяжелые последствия для пациентки в виде распространения злокачественного новообразования молочной железы с образованием новых очагов болезни.

Прокуроры будут обращаться в суд с ходатайством об отстранении врача от должности.

Источник: Киевская городская прокуратура

